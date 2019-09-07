Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan İran açıklaması

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın uranyum zenginleştirmek için gelişmiş santrifüjler kullanma kararına ilişkin gelişmelerden haberdar olduklarını, konunun ülkede bulunan ajans müfettişleri tarafından Viyana’daki kurumun merkezine rapor edildiğini duyurdu.

UAEA'nın resmi sosyal medya hesabından, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başlamasıyla birlikte gelişmiş santrifüjler kullanma kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün basında yer alan İran’ın santrifüj araştırma ve geliştirmesine ilişkin haberlerden haberdarız. Ajansın İran’da sahadaki müfettişleri ilgili bütün faaliyetleri UAEA'nın Viyana’daki merkezine rapor edeceklerdir.” ifadelerine yer verildi.

- İran’dan gelişmiş santrifüj açıklaması

Öte yandan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına dün başlanıldığını belirterek, "Araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladık. Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz." şeklinde konuştu.