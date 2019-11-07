Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından İran açıklaması

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici Başkanı Cornel Feruta, yönetim kuruluna yaptığı açıklamada, İran'ın bir ajans müfettişinin ülkeden ayrılmasına engel olduğunu söyledi.

UAEA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu'nda geçici başkanın geçen hafta yaşanan müfettiş olayına ilişkin bilgi verdiği, İran'ın ajans tarafından görevlendirilen bir müfettişin ülkeden ayrılmasına engel olduğu belirtildi.

Açıklamada, Feruta'nın "Özellikle UAEA tarafından ülkeden ayrılması istenen bir müfettişin ülkeyi terk etmesinin engellenmesi, kabul edilemez ve yaşanmaması gerekirdi." ifadesine yer verildi.

Ajansın bu tür konularda detaylı bilgi paylaşımında bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Elimizdeki bilgilerden hareketle Ajans, İran'da nükleer faaliyetlerin güvence denetimine ilişkin resmi olarak çalışmalarda bulunan bir müfettişin karıştığı olaya ilişkin İran'ın yaptığı betimlemeyle hemfikir değildir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, konunun aydınlatılması için İran ile görüşmelerin sürdürüleceği kaydedildi.