Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından İran'a iş birliği çağrısı

Feruta, Yönetim Kurulu'na İran'ın KOEP kapsamındaki taahhütlerini yerine getirip getirmediğine ilişkin bilgi paylaşımını sürdüreceğini vurgulayarak, Ajansın İran'ın beyan ettiği nükleer maddelerin sapma dışı olmadığını ve bildirilmemiş nükleer madde bulunmadığına ilişkin doğrulama çalışmalarını sürdüğünü kaydetti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelere geçen pazartesi günü yaptığı bilgilendirmeye değinen Feruta, "İran'ın ağır su stokunun şu anda 130 metrik tonu aştığını bildirdim." dedi.

Feruta, İran'da gelişmiş santrifüjleri Nataz'daki uçak yakıtı zenginleştirme merkezinde yalnız araştırma ve geliştirme için kullanılmadığını, aynı zamanda Fordow tesislerinde zenginleştirilmiş uranyum çalışmalarının yeniden başlatılması için de kullanıldığını söyledi.

VİYANA (AA) - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) geçici Başkanı Cornel Feruta, güvence denetimi anlaşması ve ek protokolün uygulanmasında İran'ı, Ajansla tam ve zamanında iş birliği yapamaya çağırdı.

- "İran'ın Ajansla iş birliği yapması önem arz ediyor"

İran'da Ajansa bildirilmeyen bir yerde antropojenik kökenli doğal uranyum parçacıkları tespit edildiğini belirten Feruta, İran'la karşılıklı etkileşimin sürdüğünü ancak bu duruma ilişkin tatmin edici bir cevap alınamadığı için konunun çözüme kavuşturulamadığını dile getirdi.

Feruta, Ajansın gelecek hafta İranlı yetkililerle Tahran'da konuyu görüşmek için bir araya gelecekleri bilgisini paylaşarak, "Bu (antropojenik kökenli doğal uranyum) sorunun acilen çözülmesi için İran'ın Ajansla iş birliği yapması önem arz ediyor." görüşünü paylaştı.

İran'a çağrıda bulunan Feruta, "İran'ı güvence denetimi anlaşması ve ek protokolün uygulanmasında Ajansla tam ve zamanında iş birliği yapma çağırıyorum." dedi.

- Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri

Feruta, Ajansın Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini uydu ve benzeri çeşitli yöntemlerle sürdürmeye devam ettiğini kaydederek, ilgili ülkeler arasında sağlanacak anlaşma doğrultusunda UAEA'nın bu ülkede etkin rol oynamaya hazır olduğunu yineledi.

Kuzey Kore'ye çağrıda bulunan Feruta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararları doğrultusunda Ajansla iş birliği yapılmasının önemine dikkati çekti.

