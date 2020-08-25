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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Tahran'da

25.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, incelemelerde bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran'a gitti. İran görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Tahran'da

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi, incelemelerde bulunmak üzere İran’ın başkenti Tahran’da. İran’ın nükleer çalışmaları konusundaki en üst düxey ismi Ali Ekber Salihi, yaptığı açıklamada, Grossi’yle son derece yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salihi “Görüşmemiz yapıcı geçti. Atom Enerjisi Kurumu’nun bağımsız ve profesyonel sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda uzlaştık. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında yeni bir sayfa açılacak” dedi.

İran’da 2000’li yılların başlarında nükleer silah üretmek adına kullanıldığından şüphelenilen iki tesise denetçilerin girmesini sağlamak adına İran’a giden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi de kurumun siyasi bir gündemle hareket etmediğini dile getirdi.

Grossi “İran’a karşı siyasi bir yaklaşım söz konusu değil. Ancak çözülmesi gereken konular var. Ama bu politik bir yaklaşım anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

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