Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: ‘İran Nükleer Anlaşmaya Uyuyor’ 

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran’ın uluslararası nükleer anlaşma uyarınca nükleer faaliyetlerine getirilen kısıtlamalara uyduğunu belirtti.

Amerika’nın İran’la 2015 yılında varılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında UAEK’nın İran’ın nükleer anlaşma kapsamında yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin değerlendirildiği ikinci raporundan ayrıntılar basına sızdı.

Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yaptırımları yeniden devreye sokacağını açıkladığı Mayıs ayından bu yana ikinci raporunu hazırlayan örgüt, İran’ın uranyum zenginleştirme düzeyine getirilen sınırlama çerçevesinde kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

UAEK Mayıs ayında hazırladığı raporda da İran’ın uluslararası müfettişlerle işbirliği konusunda daha fazla çaba gösterebileceği ve bu şekilde güveni arttırabileceğini belirtmiş, ancak örgüt bu konuda bir kaygı taşıdığı yönünde bir ifade kullanmamıştı. Reuters haber ajansının ele geçirdiği bu son raporun metninde de benzer bir dilin kullanıldığı kaydediliyor.