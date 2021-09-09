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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Japonya'nın Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltmasını denetleyecek

09.09.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltmasını denetleyeceğini açıkladı. IAEA Başkan Yardımcısı Lydie Evrard, Tokyo'da yaptığı açıklamada süreci kapsamlı ve objektif bir şekilde gözlemleyeceklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltmasını denetleyeceğini açıkladı.

IAEA Başkan Yardımcısı Lydie Evrard, Tokyo'da yaptığı açıklamada süreci kapsamlı ve objektif bir şekilde gözlemleyeceklerini söyledi.

Çin ve Güney Kore, radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltma kararı nedeniyle Japonya'ya tepki göstermişlerdi.

Japonya hükümetinin Nisan ayında aldığı kararı ülkede de eleştiri konusu olmuştu.

Tokyo yönetimi ise işlemin, hiçbir ülke için risk oluşturmayacağı yönünde teminat vermişti.

Denize boşaltılacak su miktarı 1 milyon tondan fazla.

11 Mart 2011'de Japonya'da meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonucu 18 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş ya da kaybolmuştu.

Felaket sonucu 160 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Tsunaminin neden olduğu 15 metre yüksekliğindeki dalgalar Fukuşima Nükleer Santrali'nde büyük bir felakete yol açmıştı.

Japonya, 1986'daki Çernobil felaketinden bu yana görülmemiş düzeyde bir radyasyon sızıntısına sahne olmuştu.

Felaketin üzerinden 10 yıl geçmesine karşın Fukuşima çevresindeki yasak bölge korunuyor ve civarda yaşayanların çoğu geri dönmüş değil.

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