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Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 3 Nisan’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 12:16 | Son Güncelleme

AYMOD, ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy’de bu yıl 61’inci kez düzenlenecek - Kadın-erkek ayakkabısından, çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor, el yapımı binlerce yeni modelin sergileneceği fuara, Alım Heyeti B2B İkili İş Görüşmeleri organizasyonu kapsamında katılacak 450’nin üzerinde yabancı alıcı AYMOD katılımcı firmaları ile bir araya getirilecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy’de bu yıl 61’inci kez gerçekleştirilecek.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, AYMOD, ayakkabı ve saraciye sektörüne yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy’de bu yıl 61’inci kez düzenlenecek.

Kadın-erkek ayakkabısından, çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor, el yapımı binlerce yeni modelin sergileneceği fuara, Alım Heyeti B2B İkili İş Görüşmeleri organizasyonu kapsamında katılacak 450’nin üzerinde yabancı alıcı AYMOD katılımcı firmaları ile bir araya getirilecek.

Rusya, İtalya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Polonya,Türkmenistan, Özbekistan, Ürdün, Macaristan, Çekya, Karadağ, Lübnan başta olmak üzere pek çok ülkeden alıcının beklendiği fuara, yerli ve yabancı 25 bin sektör profesyoneli bekleniyor.

Kendi alanında Türkiye'nin en büyük dünyanın ikinci büyük fuarı olan AYMOD, CNR Holding organizasyonunda Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliğinde 60 bin metrekare alanda düzenlenecek.

Nursace, Inuovo Lota, Hammer Jack, Twigy, United Colors of Benetton, Cabani, Lapinta başta olmak üzere, Ridge, Camuzares, Genio, İlvi, Bulldozer, Topbaş United, Sigotto Prend, Secret Zone, Ferudun Kundura, Poletto, Sofia Baldi, Molyer; Vicino ve Sherlockson gibi sektörün önde gelen 455 ayakkabı üretici firması, AYMOD’da en yeni modellerini sergileyecek.

Fuarda, bu yıl, katılımcı firmaların en yeni modellerinin yer alacağı defileler de düzenlenecek. Sektörün yeni trendlerine ev sahipliği yapacak olan defilelerde 2019-2020 sonbahar-kış sezonunun en yeni modelleri yerli ve yabancı sektör alıcılarının beğenisine sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cnr Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı

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