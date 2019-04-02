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Uluslararası Bakalorya'dan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Bakalorya'dan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Bakalorya (IB) Genel Direktörü Siva Kumari, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'na ziyarette bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ziyaret, IB’nin kuruluşunun 50., Türkiye’deki 25. yılı dolayısıyla gerçekleşti.

Kumari'yi, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Tamer Yılmaz, Fatih Nida Üye, Gökçe Kalyoncu ve NUN Okulları Akademik Direktörü Nur İpek ağırladı.

Ziyarette NUN Okulları'nın mimarisinden etkilendiğini dile getiren Kumari, NUN Okullarının sade bir mimariye ve huzur veren bir ortama sahip olduğunu söyledi.

Ülkelerin kendi kültürel değerlerini eğitime entegre etmesinin önemli olduğunu ifade eden Kumari, IB eğitiminin temelinde kendi kültür değerlerini benimseme ve öz güven içinde farklı kültürlerle iletişimde olmak konularının olduğunun altını çizdi.

IB eğitim sisteminin uluslararası okullara ortak müfredat ihtiyacından ortaya çıktığını belirten Kumari, “IB bugün artık devlet okullarında da uygulanmak istenen bir sistem haline geldi.” dedi.

IB eğitim programlarının zorlayıcı olduğu vurgulanan görüşmede, bu zorluğun öğrencilerin öğrenme gelişmelerine olumlu etki yaptığını belirten Kumari, “IB derslerinin öğrencilerin ana dilinde verilmesinin öğrencilerin kavramsal anlayışı daha iyi yakalamasına, sorgulamayı daha rahat yapabilmesine yardımcı oluyor. Bu bağlamda NUN Okulları'nın eğitim dili olarak Türkçe'yi seçmiş olması, bunu yaparken yabancı dil eğitimine de gereken önemi göstermiş olması memnuniyet verici.” şeklinde konuştu.

- "Okulların mimarisinde Selçuklu unsurlarına yer verdik"

Ziyarette, vakıf olarak toplumsal adalet ilkesine önem verdiklerini ve bununla uyumlu bir öğrenci destek programını okullarında sürdürmeye gayret gösterdiklerini ifade eden Albayrak, IB programının da toplumların dezavantajlı kesimlerince erişilebilir hale getirilmesi için yapılacak değerlendirmelerin faydalı olacağını söyledi.

NUN Okulları'nın mimarisinde Selçuklu unsurlarına yer verilirken, doğa dostu bir kampüs olmasına özen gösterildiğini belirten Albayrak, NUN okullarında disiplinler arası ve karşılaştırmalı yaklaşımın okul hayatının her safhasında kendini gösterdiğini işaret ederek, edebiyat derslerinde incelenen eserlerin yalnızca edebi özellikleri ile değil, eserin ortaya çıktığı sosyolojik, tarihi ve coğrafi arka planların da ele alınarak işlendiğini anlattı.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte NUN Okulları Beykoz Kampüsünü gezen Kumari, bazı derslere katıldı.

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