İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 22 Ocak'ta gözaltına alınan Kharouf'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilmek istendiği yönünde kaygıların olduğu belirtilen mektupta, İsrail'in gazeteciyi gözaltına alma gerekçesini açıklamadığına ve foto muhabiri hakkında herhangi bir ceza davasının bulunmadığına işaret edildi.

VİYANA (AA) - Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), İsrail hükümeti tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek istenen Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

Kharouf'un yaklaşık 20 yıldır Doğu Kudüs'te yaşadığı, anne, babası ve eşinin Filistinli olduğu, bu nedenle yabancılara çalışma ve kalma imkanı sunan B1 Vizesini alma hakkının olduğu anımsatılan mektupta, Ürdün tarafından verilen serbest dolaşımı sağlayan bir tür seyahat belgesine sahip olduğunun ve sınır dışı edilmesi durumunda herhangi bir ülkede yaşama ve çalışma hakkının bulunmadığının altı çizildi.

Mektupta, Kharouf'un sınır dışı edilmesi durumunda, teknik açıdan "vatansız" birinin gidebileceği herhangi bir yerin olmadığı, bir kişiyi ailesinden ayırmanın büyük bir insan hakları ihlali olduğu vurgulanarak, bu durumun bir gazeteciyi susturma girişimi olarak yorumlanabileceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin söz konusu hukuksuzluğu gidermesi yönünde çağrıda bulunulan mektupta, "Deri'yi, Kharouf'un cezaevinden tahliye edilmesini ve sınır dışı edilme emrinin geri çekilmesini sağlamak için bu davaya müdahale ederek insan haklarını korumaya ve basın özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.