HABER

Uluslararası Basın Enstitüsü’nden İsrail'e "AA foto muhabirini serbest bırak" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 21:34 | Son Güncelleme

Uluslararası Basın Enstitüsü: - "İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'yi (AA foto muhabiri Mustafa) Kharouf'un cezaevinden tahliye edilmesini ve sınır dışı edilme emrinin geri çekilmesini sağlamak için bu davaya müdahale ederek insan haklarını korumaya ve basın özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz"

VİYANA (AA) - Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), İsrail hükümeti tarafından gözaltına alınan ve sınır dışı edilmek istenen Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Kharouf'un serbest bırakılması ve sınır dışı edilmesinin durdurulması çağrısında bulundu.

IPI Müdür Yardımcısı Scott Griffen tarafından İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'ye yazılan mektupta, merkezi Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan kurumun basın özgürlüğü alanında çalışmalar yürüttüğü belirtilerek, gazeteci Kharouf'un gözaltına alınması ve olası sınır dışı edilmesine ilişkin duyulan "derin endişe" ifade edildi.

Mektupta, AA foto muhabirinin aile birleşimi başvurusunun kamuya açıklanmayan verilere dayanarak reddedilmesinin ardından Kudüs'ten Ürdün'e sınır dışı edileceğinin öğrenildiği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 22 Ocak'ta gözaltına alınan Kharouf'un gazetecilik faaliyetleri nedeniyle sınır dışı edilmek istendiği yönünde kaygıların olduğu belirtilen mektupta, İsrail'in gazeteciyi gözaltına alma gerekçesini açıklamadığına ve foto muhabiri hakkında herhangi bir ceza davasının bulunmadığına işaret edildi.

Kharouf'un yaklaşık 20 yıldır Doğu Kudüs'te yaşadığı, anne, babası ve eşinin Filistinli olduğu, bu nedenle yabancılara çalışma ve kalma imkanı sunan B1 Vizesini alma hakkının olduğu anımsatılan mektupta, Ürdün tarafından verilen serbest dolaşımı sağlayan bir tür seyahat belgesine sahip olduğunun ve sınır dışı edilmesi durumunda herhangi bir ülkede yaşama ve çalışma hakkının bulunmadığının altı çizildi.

Mektupta, Kharouf'un sınır dışı edilmesi durumunda, teknik açıdan "vatansız" birinin gidebileceği herhangi bir yerin olmadığı, bir kişiyi ailesinden ayırmanın büyük bir insan hakları ihlali olduğu vurgulanarak, bu durumun bir gazeteciyi susturma girişimi olarak yorumlanabileceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin söz konusu hukuksuzluğu gidermesi yönünde çağrıda bulunulan mektupta, "Deri'yi, Kharouf'un cezaevinden tahliye edilmesini ve sınır dışı edilme emrinin geri çekilmesini sağlamak için bu davaya müdahale ederek insan haklarını korumaya ve basın özgürlüğünü savunmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Kharouf 34 gündür gözaltına tutuluyor

İsrail yönetimi, AA foto muhabiri Kharouf'u (32) "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalışıyor.

İsrail güçlerince, 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde gözaltına alınan Kharouf, 34 gündür İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltında tutuluyor.

Gözaltına alındığından bu yana 3 defa mahkemeye çıkarılan Kharouf hakkında hakim henüz kararını vermese de İsrail savcısı AA foto muhabirinin "oturum izni" olmadığı için Doğu Kudüs'ten çıkarılarak Filistin topraklarının dışına sürülmesini talep ediyor.

İsrail makamları Kharouf'u zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Silivri'de tüfekle vurulan köpek sağlığına kavuştuSilivri'de tüfekle vurulan köpek sağlığına kavuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öğrencilere bilgisayar dağıttıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, öğrencilere bilgisayar dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aryeh Makluf Deri israil Mustafa Kharouf Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Uluslararası Basın Enstitüsü’nden İsrail’e AA muhabirini serbest Viyana

En Çok Okunan Haberler

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday gösterildi

Çalkaya'nın yerine eşi Fatma Çalkaya'yı aday gösterildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

02 Mart 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Aksaray'da 3 kişi polis memurunu kurşun yağmuruna tuttu

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Binali Yıldırım: Vapura metrodan inip biniyorsanız, denizden geçişler ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Emniyet'ten ambulansa yol vermeyen magandayla ilgili açıklama

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.