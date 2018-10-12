ABD'nin ve İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşları ve bazı önemli firmaları, bu ay Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenmesi planlanan Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferanstan sponsorluğunu "Cemal Kaşıkçı" olayı nedeniyle çekmeye devam ediyor.

ABD merkezli yayın kuruluşları CNN ve CNBC ile İngiliz Financial Times gazetesi, Suudi Arabistan'ın büyük umutlarla başlattığı ve "Çöl'deki Davos" olarak nitelendirilen Geleceğe Yatırım Girişimi konferansından sponsorluklarını çeken son isimler oldu.

CNN'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, kuruluşun konferanstan sponsorluğunu çektiği belirtilirken, CNBC'nın Twitter hesabından da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında soru işaretlerinin devam etmesi nedeniyle sponsorluğun çekildiği kaydedildi.

Financial Times'ın İletişim ve Pazarlama Müdürü Finola McDonnell da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Financial Times, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini korurken, Riyad'daki Gelece Yatırım Girişimi konferansına ortaklık etmeyecek." ifadelerini kullandı.