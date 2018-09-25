Uluslararası Belgesel Festivali ödül töreniyle sona erdi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve El Cezire Balkanlar tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Belgesel Festivali" (AJB DOC) gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki "Cinema City"de düzenlenen ödül törenine, Balkanlar ve Avrupa'dan çok sayıda belgesel yapımcısı ve yönetmen katıldı.
Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen ve televizyon yayıncılığı için uyarlanmış 15 belgeselin yarıştığı festivalde, "AJB Ana Ödülü"ne Macaristan yapımı Bernadett Tuza Ritter yönetmenliğindeki "Neden Kölelik? Bir Kadın Yakalandı" (Why Slavery? A Woman Captured) ve Almanya, Suriye ve Lübnan ortak yapımı Talal Derki yönetmenliğindeki "Baba ve Oğullardan" (Of Fathers and Sons) belgeselleri layık görüldü.
"AJB Program Ödülü", Sırbistan yapımı Aleksandar Reljic yönetmenliğindeki "Torun" (Grandson) belgeseline verilirken, "AJB Juri Özel Ödülü"nü de Petr Horky yönetmenliğindeki "Rus İşi" (The Russian Job) belgeseli aldı.
"AJB İzleyici Ödülü"nü ise Bosna Hersek yapımı Nerma Emric yönetmenliğindeki "Azmin Katkısı" (A Feat of Perseverance) belgeseli kazandı.
- "Belgesel festivali doğmayı haketti"
El Cezire Belgesel Kanal Müdürü Ahmed Mahfouz Nouh, burada yaptığı açıklamada, Saraybosna'da ilk kez düzenlenen belgesel festivalinin "doğmayı" hakettiğini belirterek, "Bundan sonra da büyümeyi hakediyor. Resim ve görselin gücüne günden güne daha çok inanıyorum. Onların ulaşamayacağı bir yer yok. Bu tarz festivaller de onların yayılmasına katkı sağlıyor." dedi.
Festivalin kapanışında, Fransa yapımı "Arkan'ın Mirası: Sırp Mafyası" (Arkan's Legacy: The Serbian Mafia" belgeseli gösterildi.
Balkanlar ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda belgesel izleyicisini bir araya getiren festivalde, juri üyeliğini ABD'den Karin Hayes, İngiltere'den İngrid Falck, Katar'dan Montaser Marai, Hırvatistan'dan Robert Tomic Zuber ve Bosna Hersek'ten Zoran Galic üstlendi.
Saraybosna'da 21 Eylül'de başlayan "Uluslararası Belgesel Festivali" kapsamında ayrıca, belgesel yapımcılığıyla ilgilenen genç yetenekler için çeşitli atölye çalışmaları da yapıldı.
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