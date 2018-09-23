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Uluslararası Belgesel Festivali'ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 19:14 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, El Cezire Balkanlar tarafından düzenlenen "Uluslararası Belgesel Festivali" üçüncü gününde çok sayıda belgesel izleyicisini bir araya getirdi - Festival Müdürü Edhem Foco: - "Festivale yurt dışından katılanların ilgisi inanılmaz. Önümüzdeki yıllarda festivalin Avrupa'da önemli bir konuma geleceği kanaatindeyim"

El Cezire Balkanlar tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Uluslararası Belgesel Festivali" (AJB DOC) büyük ilgi görüyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki "Cinema City"de devam eden festival, üçüncü gününde Avrupa'nın farklı ülkelerinden çok sayıda belgesel izleyicisini bir araya getirdi.

Festival Müdürü Edhem Foco, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivale ilginin yoğun olduğunu ifade ederek, "Festivale yurt dışından katılanların ilgisi inanılmaz. Önümüzdeki yıllarda festivalin Avrupa'da önemli bir konuma geleceği kanaatindeyim." dedi.

Belgesel festivali kapsamında izleyici karşısına çıkan filmlerin televizyonda da gösterileceğini belirten Foco, yarışacak filmlerin televizyon yayıncılığına uygun formatta olduğunu söyledi.

Gösterimi yapılan filmleri seçen ekipte yer alan Lejla Dedic de festivalin son derece olumlu ilerlediğini vurgulayarak, "Festivalde daha çok bölge ülkelerine odaklandık ve izleyiciye sadece belgesellerden oluşan bir program hazırladık." diye konuştu.

Festivalin "El Cezire Gösterim" kategorisinde bugün izlenen "Azmin Katkısı" (A Feat of Perseverance) belgeselinin Bosnalı yönetmeni Nerma Emric ise filmde Hırvatistan'da yaşayan yaşlı bir çiftin hikayesinin anlatıldığını dile getirerek, "Filmde insanın ruhunda beslediği azim duygusunun ne kadar önemli olduğu anlatılıyor. Azmin yaşının olmadığını ve insanın her yaşta hedeflerine ulaşabileceği mesajını veriyoruz." ifadesini kullandı.

Belgesel film yönetmenleri ve yapımcıları için düzenlenen festivalin büyük önem taşıdığını söyleyen Emric, "Belgesel kelime anlamı olarak 'belge' demek. Bizler bir anlamda yaşamdan kesintileri belgeliyoruz." dedi.

- Festival 25 Eylül'de sona erecek

Evrensel insani değerlere odaklanarak sosyal olguları işleyen yazarları ve belgeselleri teşvik etme amacı taşıyan festivalde televizyon yayıncılığı için uyarlanmış 15 belgesel, yarışma bölümünde yer alacak. Festivalde 8 belgesel film gösterilecek.

Jüride ABD'den Karin Hayes, İngiltere'den İngrid Falck, Katar'dan Montaser Marai, Hırvatistan'dan Robert Tomic Zuber ve Bosna Hersek'ten Zoran Galic yer alıyor. Festivalde "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Genç yetenekler için çeşitli atölye çalışmalarının da yapılacağı festival, 25 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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