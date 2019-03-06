Uluslararası Berlin Turizm Fuarı Kapılarını Açtı

Dünya turizmini buluşturan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB) kapılarını açtı. Dünyanın en büyük turizm fuarı olarak kabul edilen ve 180 ülkeden toplam 10 bin turizm firması ve kuruluşunun katıldığı fuarda en az 7 milyar Euro tutarında anlaşma yapılması bekleniyor.

10 Mart’a kadar açık kalacak ITB’de Türkiye 2 bin metrekare büyüklüğünde bir alanda 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren kuruluşla temsil ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, fuarın ilk iki gününde başka ülkelerden mevkidaşları ve sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı yapacak. Türk standının açılışında bir konuşma yapan Ersoy, Türkiye turizminin yükselme eğilimini bu yıl da sürdürdüğünü belirtti ve "Bu tablo bize 2019 yılında Almanya’da beklentimizin üzerinde bir sayıya ulaşabileceğimizi gösteriyor. Yıl sonunda yüzde 25-30’luk bir artışa ulaşabiliriz" dedi.

Turizm getirisi ülke ekonomileri açısından en önemli sektörler arasında. Geçen yılın sayılarına göre, dünyayı gezen turist sayısı 1,4 milyar kişiye ulaştı.