Uluslararası Berlin Turizm Fuarı Kapılarını Açtı

Dünya turizmini buluşturan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB) kapılarını açtı. Dünyanın en büyük turizm fuarı olarak kabul edilen ve 180 ülkeden toplam 10 bin turizm firması ve kuruluşunun katıldığı fuarda en az 7 milyar Euro tutarında anlaşma yapılması bekleniyor.
10 Mart’a kadar açık kalacak ITB’de Türkiye 2 bin metrekare büyüklüğünde bir alanda 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren kuruluşla temsil ediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, fuarın ilk iki gününde başka ülkelerden mevkidaşları ve sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı yapacak. Türk standının açılışında bir konuşma yapan Ersoy, Türkiye turizminin yükselme eğilimini bu yıl da sürdürdüğünü belirtti ve "Bu tablo bize 2019 yılında Almanya’da beklentimizin üzerinde bir sayıya ulaşabileceğimizi gösteriyor. Yıl sonunda yüzde 25-30’luk bir artışa ulaşabiliriz" dedi.
Turizm getirisi ülke ekonomileri açısından en önemli sektörler arasında. Geçen yılın sayılarına göre, dünyayı gezen turist sayısı 1,4 milyar kişiye ulaştı.
Uzmanlar, küresel ekonomik yavaşlama, Brexit’le ilgili belirsizlik ve terör olayları gibi unsurların turizmi olumsuz etkilemediğini, özellikle Çin, Hindistan ve Arap ülkelerinden dış seyahat talebinin giderek arttığını belirtiyorlar.
Geçen yıl tatil için 100 milyar Euro harcanan Almanya, dünyanın en önemli turizm pazarlarından biri olarak görülüyor.
“Almanya’dan Türkiye’ye turist sayısında büyük artış bekleniyor”
Türkiye de, Alman turist pastasından en büyük parçayı alan ülkeler arasında bulunuyor. ITB kapsamında açıklanan rakamlara göre, Almanya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısında 2019 yılında büyük artış bekleniyor. Erken rezervasyon satışlarında yılın başında yüzde 123 artış kaydedildiğini aktaran sektör temsilcileri, geçen yıl 4,5 milyon olan Alman turist sayısının bu yıl 5 milyonu aşacağına, iyimser tahminlere göreyse 6 milyonu bulabileceğine işaret ediyor.
Artan Alman turist sayısıyla birlikte, Türk turizm piyasasında bu yıl iki haneli büyüme gerçekleşeceği tahmin edilirken, Yunanistan, İtalya ve İspanya’ya gidenlerin sayısının gerileyeceği tahmin ediliyor.
Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Almanya’daki terör örgütü yandaşlarını Türkiye’ye tatile geldiklerinde gözaltına alma tehdidi" haberi, Alman basınında "Türkiye Erdoğan ve rejim karşıtlarını ülkeye girişte tutuklamayı planlıyor" şeklinde yankı buldu.
Siyasetten gelen tepkilerde, Türk istihbaratının Almanya’da Kürt gruplarla bağlantısı olanların listesini çıkardığı iddia edildi. Birlik Partileri CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Thorsten Frei, "Türkiye‘nin istihbarat üzerinden, Almanya’da yaşayan ve Alman vatandaşı olan insanlar hakkında bilgi toplaması ve özgürlüklerini kısıtlaması kabul edilemez" şeklinde bir açıklama yaptı. SPD’nin içişleri politikaları sözcüsü Burkhard Lischka, "Ülkemizde yaşayanların, PKK gibi yasaklı bir örgüte destek vermeleri durumunda, bunu cezai açıdan takip etmek Alman mahkemelerinin görevidir, Ankara’nın emrindeki Türk hukukun değil" dedi. Yeşiller Federal Parlamento milletvekili Cem Özdemir de, "Erdoğan şimdi de Almanya’da korku iklimi yaratmak istiyor. Alman hükümetinin Ankara’ya yönelik yumuşak politikası iflas etti" şeklinde konuştu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı ve Türkiye'ye seyahat edecek kişilerin karşılaşabilecekleri muamele ile ilgili haberlerin, asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Aksoy, yaptığı açıklamada, "Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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