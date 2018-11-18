"Uluslararası Beslenme ve Sağlık İletişimi" programı

İSTANBUL (AA) - Sabri Ülker Vakfınca ikincisi bu yıl yapılan "Uluslararası Beslenme ve Sağlık İletişimi" programında beslenme bozuklukları, doğru iletişim teknikleri ve popüler diyetler gibi konular masaya yatırıldı.

Büyük Ada'da gerçekleştirilen, toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam alanında güncel, güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşması amacını taşıyan, içeriği Almanya'daki Hohenheim Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hans Konrad Biesalski tarafından oluşturulan eğitim programının bu seneki teması "Popüler Diyetler: Sağlık Etkileri ve Etkili İletişim" oldu.

Türkiye'den ve dünyadan beslenme ve iletişim alanlarının uzman isimleri, program çerçevesinde katılımcılara toplumda obezite gelişimi ve beslenme bozuklukları, popüler diyetlerin sağlığa etkileri, diyetlerin topluma bilimsel biçimde aktarılması, gıda hijyeni gibi konularda önemli bilgiler aktardı.

Uluslararası Beslenme ve Sağlık İletişimi Programında katılımcılarla popüler beslenme yaklaşımları arasında yer alan Akdeniz diyeti, DASH diyeti, temiz beslenme, aralıklı açlık, detoks konusunda beslenme alanında son dönemde çok tartışılan başlıklara ilişkin bilimsel veriler paylaşıldı.

Programda ayrıca, doğru bilginin topluma ulaştırılmasında medyanın rolü ele alındı.

Program, Prof. Dr. Ali Atıf Bir moderatörlüğünde düzenlenen, haber değerlendirmeleri ve iletişim ilkeleri çalışmalarıyla zenginleştirilen medya atölyesi ile tamamlandı.

Eğitimin sonunda katılımcılara, Avrupa Beslenme ve Gıda Bilimi Topluluğu (Society Of Nutrition and Food Science) tarafından uluslararası akreditasyona sahip sertifika verildi.

