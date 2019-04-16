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Uluslararası Bilim Ödülü BUÜ’den Prof. Dr. Aydınlı’ya

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

Kazakistan’ın Al-Farabi Üniversitesi’nin en büyük bilim ödülü olan ‘Büyük Altın Madalya’ Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Uluslararası Bilim Ödülü BUÜ’den Prof. Dr. Aydınlı’ya

Kazakistan’ın Al-Farabi Üniversitesi’nin en büyük bilim ödülü olan ‘Büyük Altın Madalya’ Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Aydınlı’ya verildi.
BUÜ İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Kazakistan’ın millî üniversitelerinden olan Al-Farabi tarafından Büyük Altın Madalya ödülüne lâyık bulundu. Prof. Dr. Aydınlı’ya ödülü Kazakistan’da düzenlenen Farabi Forumu’nun açılış töreninde takdim edildi. Törende konuşan Al-Farabi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galimkair Mutanovich Mutanov, Prof. Dr. Yaşar Aydınlı’nın, Farabi hakkında yaptığı çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. Rektör Mutanov, konuşmasında felsefe alanında Türk-Kazak ortak çalışmalarının geliştirilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi yetkililerinden katkı sağlama talebinde bulundu.
Prof. Dr. Yaşar Aydınlı ise konuşmasında aldığı ödülün kendisi ve üniversitesi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

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