HABER

Uluslararası Bisiklet Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 21:55 | Son Güncelleme

Festivalin 2'nci gününde Safranbolu'nun tarihi ve turistik mekanları gezildi

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi ilçesi Safranbolu'da gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Festivali'nin 2'nci gününde tarihi ve turistik alanlar gezildi.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen festivale katılan yerli ve yabancı 120 bisikletçi, kamp kurdukları Yazı köyünden çıkarak tarihi çarşı bölgesi, Mencilis Mağarası, İncekaya Su Kemeri, Cam Teras ve Hıdırlık Tepesi'ni gezdi.

Geziye "Utku ve Hayal" isimli ikiz bebekleriyle katılan Coşkun ve Tuğba Değirmenci çifti ilgi gördü.

Festival, yarın Düzce ve Sırçalı Kanyon ile bazı köylerin gezilmesiyle tamamlanacak.

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümüBüyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisiklet festival Safranbolu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tur otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 30 Ağustos 2019 Milli Piyango sonuçları sorgula

30 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

Ege Denizi'nde korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda depremler

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Taksiciler 'Ayar' kuyruğunda! Pazartesi başlıyor

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Yüzlerce taksici oraya akın etti

Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.