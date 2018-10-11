Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlis Sempozyumu" başladı.
Bitlis Valiliği, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Türk Tarih Kurumu, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ile Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen sempozyumda konuşan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kadim medeniyet şehri Bitlis'in tarihi ve sahip olduğu bütün değerlerinin seçkin hocalar tarafından ortaya konulması, İdris-i Bitlisi'yi anlamak ve anlatmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.
İdris-i Bitlisi'nin Osmanlı tarihinde çok önemli bir görev icra ettiğini belirten Demirtaş, "Bitlisi, Osmanlı Devleti'nin bir dünya ve evrensel devlet haline gelmesinde katkısı bulunan mümtaz şahsiyetlerden biridir. Bitlis, İdris-i Bitlisi ve onun gibi şahsiyetlerle ne kadar övünse azdır." dedi.
2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesinden dolayı, Vali İsmail Ustaoğlu ve Rektör Yardım'ın önderliğinde 10-11 Nisan 2019 tarihleri arasında BEÜ'de "Uluslararası Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Demirtaş, sempozyumun detaylarının gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.
Sempozyum Yürütme Kurulu adına konuşan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet İnbaşı ise sempozyuma katılımın yüksek olduğunu, sunulan 330 civarındaki bildiriden 120'sinin kabul edilerek programa alındığını ifade etti. İnbaşı, "Amacımız sadece bildirilerin sunulması şeklinde değil, bunları kısa sürede kitaplaştırarak sonraki nesillere kalıcı bir eser bırakmak. Bunu güzel bir eser olarak bırakmayı amaç edindik. Sempozyuma yurt içi ve yurt dışından katılan hocalarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Bitlis Yöresi Tarih Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTAM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gencer de Anadolu'nun kadim şehirlerinden Bitlis'in, Doğu ve Güneydoğu'yu birbirine bağlayan tek yol üzerine kurulduğunu dile getirdi.
Bitlis'in bu özelliği sayesinde her dönem önemli bir kent olma vasfını koruduğunu vurgulayan Gencer, "Vaktiyle Bitlis bir ilim merkeziydi. İdris-i Bitlisi, Fakiye Teyran, Müştak Baba, Sıbgatullah Arvasi, Muhammed Diyauddin, Said Nursi ve Fuat Sezgin gibi nice ilim adamı ve gönül insanı bu şehirde yetişmiştir." dedi.
Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi'nin açılışının ardından bilim adamlarına plaketleri verilerek sunumlara geçildi.
Sempozyuma Vali Vekili Tamer Kılıç, yurt içi ve dışından bilim adamları ile öğrenciler katıldı. 13 Ekim'de sona erecek sempozyum kapsamında sunumlar gerçekleştirilecek ve katılımcılar için gezi düzenlenecek.
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