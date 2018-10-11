Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlis Sempozyumu" başladı.

Bitlis Valiliği, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Türk Tarih Kurumu, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ile Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen sempozyumda konuşan BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, kadim medeniyet şehri Bitlis'in tarihi ve sahip olduğu bütün değerlerinin seçkin hocalar tarafından ortaya konulması, İdris-i Bitlisi'yi anlamak ve anlatmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

İdris-i Bitlisi'nin Osmanlı tarihinde çok önemli bir görev icra ettiğini belirten Demirtaş, "Bitlisi, Osmanlı Devleti'nin bir dünya ve evrensel devlet haline gelmesinde katkısı bulunan mümtaz şahsiyetlerden biridir. Bitlis, İdris-i Bitlisi ve onun gibi şahsiyetlerle ne kadar övünse azdır." dedi.

2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesinden dolayı, Vali İsmail Ustaoğlu ve Rektör Yardım'ın önderliğinde 10-11 Nisan 2019 tarihleri arasında BEÜ'de "Uluslararası Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi Sempozyumu" düzenlemeye karar verdiklerini anlatan Demirtaş, sempozyumun detaylarının gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.