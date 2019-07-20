Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

Özgür Adam İnanç'ın reji ve koregrafisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek iki perdelik modern dans eseri olan "Frida", Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'ın müzikleri eşliğinde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunmaya çalışan Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatacak.

17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3 Ağustos akşamı, modern dans repertuvarının beğenilen eserlerinden "Frida" ile açılış yapacak.

Festivalin yabancı konukları, tempolu ve ritmik gösterileriyle Gürcistan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu ile Flamenko ateşini sahneye yansıtacak İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen, 3-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali, sanatseverlerin karşısına zengin bir program ile çıkacak.

Türkiye'den ve dünyadan seçkin bale ve modern dans eserlerinin sahneleneceği, "17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali", 3 Ağustos'ta Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde başlayacak.

Festival'de 6-7 Ağustos'ta Gürcü Ulusal Dansı'nın tüm dünyada tanınmasını sağlayan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu sahne alacak. 1945'ten bu yana performanslarını 90'dan fazla ülkede, 50 milyondan fazla seyirciye ulaştıran ünlü topluluk, folklorik temaları modern koreografileriyle sentezleyen gösterileri ile Gürcü halkının savaş, kahramanlık ve aşk hikayelerini Bodrumlu seyirciye sunacak.

- Romeo ve Juliet de Bodrum'da

Uluslararası arenada başarıya ulaşmış eser ve toplulukları yakından izlemenin mümkün olacağı festivalde, Devlet Opera ve Balesinin iki önemli klasik bale eseri de sahnelenecek.

Türkiye'nin ödüllü koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın librettosu ve özgün koreografileriyle 10 Ağustos akşamı, "Romeo ve Jüliet Balesi" İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Çaykovski'nin müziklerinden düzenlenerek hazırlanan "Romeo ve Juliet Balesi" bu yorumuyla dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

Müzik düzenlemeleri Tolga Taviş imzalı iki perdeden oluşan eser, karşılaştıkları ilk anda birbirlerine büyük bir aşkla bağlanan, birbirine düşman iki ailenin çocukları Romeo ve Juliet'in tüm dünyaca bilinen hüzünlü aşk hikayesini klasik balenin tüm zarafetiyle sahneye taşıyacak.