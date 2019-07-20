Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

Türkiye’den ve dünyadan seçkin bale ve modern dans eserlerinin sahneleneceği “17’nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, 3-21 Ağustos tarihleri arasında, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali sanatseverlerin karşısına yine zengin bir program ve büyüleyici performanslar ile çıkıyor.

Festivalin yabancı konukları tempolu, heyecanlı ve ritmik gösterileriyle Gürcistan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu ile Flamenko ateşini yakacak olan İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu olacak.

Türkiye’nin kültür sanat yaşamında ayrıcalıklı bir noktada bulunan “17’nci Uluslararası Bodrum Bale Festivali”, 3 Ağustos akşamı, modern dans repertuvarının beğenilen eserlerinden “Frida” adlı eserle başlıyor.

Özgür Adam İnanç’ın reji ve koreografisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek iki perdelik modern dans eseri olan “Frida” Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın’ın müzikleri eşliğinde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunmaya çalışan Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatını anlatacak.

Programın devamında 6-7 Ağustos akşamları, Gürcü Ulusal Dansı’nın tüm dünyada tanınmasını sağlayan Sukhishvili Ulusal Bale Topluluğu sahne alacak. 1945 yılından bu yana performanslarını 90’dan fazla ülkede, 50 milyondan fazla seyirciye ulaştıran ünlü topluluk, folklorik temaları modern koreografileriyle sentezleyen muhteşem gösterileri ile Gürcü halkının savaş, kahramanlık ve aşk hikâyelerini iki kez Bodrumlu seyirciye sunacak.

Romeo ve Juliet’de Bodrum’da

Uluslararası arenada başarıya ulaşmış eser ve toplulukları yakından izlemenin mümkün olacağı festivalde Devlet Opera ve Balesi’nin iki önemli klasik bale eseri Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde seyirci ile buluşturulacak.

Dünyada opera, bale ve tiyatro oyunlarına konu olan Romeo ve Jüliet’in aşkları bu defa ülkemizin ödüllü koreografları Volkan Ersoy ve Armağan Davran’ın librettosu ve özgün koreografileriyle, 10 Ağustos akşamı, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Çaykovski’nin müziklerinden düzenlenerek hazırlanan “Romeo ve Juliet Balesi”, bu yorumuyla dünyada ilk. Müzik düzenlemeleri Tolga Taviş imzalı iki perdeden oluşan eser, karşılaştıkları ilk anda birbirlerine büyük bir aşkla bağlanan, birbirine düşman iki ailenin çocukları Romeo ve Juliet’in tüm dünyaca bilinen hüzünlü aşk hikayesini klasik balenin tüm zarafetiyle sahneye taşıyacak.

Antalya’da Türkiye prömiyeri gerçekleştirilen “Şehrazat Balesi” ise festivalin ikinci klasik bale eseri olacak. 14 Ağustos akşamı sanatseverlerle buluşacak olan eser, Armağan Davran’ın libretto ve koreografisi ile Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Bujor Hoinic’in, müzik düzenlemelerini yaparak, Korsakov’un Şehrazat bale süiti ile yine Korsakov’un diğer önemli eserlerini birleştirdiği “Şehrazat”, etkileyici anlatımıyla festival programının önemli eserlerinden biri olacak. İki perdeden oluşan eserde, Sultan Şah Levend’in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud’un kızı Zühre’nin aşkları ve bu aşka engel olmak isteyen Vezir Ebubekir’in güzel kızı Zahara’nın ölümcül planı anlatılacak.