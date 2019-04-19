HABER

Uluslararası Bor Sempozyumu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 18:19 | Son Güncelleme

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliği ile NEVÜ ev sahipliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2019) sona erdi.NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Uluslararası Bor Sempozyumu komitesi ile yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin, alanında uzman sektör temsilcilerinin katıldığı “Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2019)” kapanış oturumu ile son buldu.450’ye yakın bilim insanın 250 bildiri sunduğu sempozyumun sonucunda çevreci, yenilebilir ve ucuz enerji kaynakları arayışı içinde olan dünyada bor madeninin büyük önem taşıdığı vurgusu yapıldı.Ülkemiz açısından ‘Bor’da ilerleme, bilginin paylaşılması ve ARGE niteliği taşıyan çalışmalar ve paylaşımlar yapılarak büyük bir bilgi havuzu oluşturuldu.

Uluslararası Bor Sempozyumu sona erdi

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) işbirliği ile NEVÜ ev sahipliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2019) sona erdi.
NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Uluslararası Bor Sempozyumu komitesi ile yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin, alanında uzman sektör temsilcilerinin katıldığı “Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON 2019)” kapanış oturumu ile son buldu.
450’ye yakın bilim insanın 250 bildiri sunduğu sempozyumun sonucunda çevreci, yenilebilir ve ucuz enerji kaynakları arayışı içinde olan dünyada bor madeninin büyük önem taşıdığı vurgusu yapıldı.
Ülkemiz açısından ‘Bor’da ilerleme, bilginin paylaşılması ve ARGE niteliği taşıyan çalışmalar ve paylaşımlar yapılarak büyük bir bilgi havuzu oluşturuldu. Buradan kazanılan bilgilerin ışığında yeni çalışma fikirlerinin tomurcukları oluşturuldu.
Sempozyum bildirilerin değerlendirilmesi ile sona erdi.

Uluslararası Bor Sempozyumu sona erdi

Uluslararası Bor Sempozyumu sona erdi

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
’Damat’ 2 yaşına gelmeden 1 ton ağırlığa ulaştı’Damat’ 2 yaşına gelmeden 1 ton ağırlığa ulaştı
Başkan Aksoy: Belediyenin 176 gayrimenkulu, Menemen Belediyespor’daBaşkan Aksoy: Belediyenin 176 gayrimenkulu, Menemen Belediyespor’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

CHP'den Soma'daki maden faciası sanığı Gürkan'ın tahliyesine tepki

CHP'den Can Gürkan'ın tahliyesine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.