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Uluslararası Bor Sempozyumu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 23:26 | Son Güncelleme

Nevşehir'de 450'ye yakın bilim insanının 250 bildiri sunduğu sempozyumda, çevreci, yenilebilir ve ucuz enerji kaynakları arayışı içinde olan dünyada bor madeninin önemine vurgu yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019) sona erdi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 17 Nisan'da başlayan, yurt içi ve dışından akademisyenler ile alanında uzman sektör temsilcilerinin katıldığı sempozyum, kapanış oturumu ile son buldu.

Çeşitli ülkelerden katılan 450'ye yakın bilim insanının 250 bildiri sunduğu sempozyumda, çevreci, yenilebilir ve ucuz enerji kaynakları arayışı içinde olan dünyada bor madeninin büyük önem taşıdığı vurgusu yapıldı.

Sempozyumun değerlendirme konuşmasını yapan BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu, bilimsel sunumlar ışığında katılımcıların önemli tecrübeler edindiğini, ortaya konulan fikirlerden bilgi havuzu oluşturulduğunu belirtti.

Yörükoğlu, sempozyumda elde edilen verilerin, sonuç bildirgesi haline getirilerek bor sektörünün ilgisine sunulacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Uluslararası Bor Sempozyumu

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