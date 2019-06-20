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Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu Cesaria Evora Tribute Orkestrası oldu.

Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin konuğu Cesaria Evora Tribute Orkestrası oldu. 8 yıl önce hayatını kaybeden Ceseria Evora adına kurulan orkestranın seslendirdiği eserler, Bursalı müzikseverler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Demir Demirkan, Cecilia Krull, Kubat ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin ardından Cesaria Evora Tribute Orkestrası sahne aldı. Ceseria Evora'nın ölümünün ardından eserlerini yaşatmak adına kurulan Cesaria Evora Trıbute Orkestrası, Bursalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Grammy Ödüllü Ceseria Evora'nın şarkılarını seslendiren orkestra, izleyenler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

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Uluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandıUluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandıUluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandıUluslararası Bursa Festivali'nde Ceseria Evora orkestrası alkışlandı

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