HABER

ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ'NDE 7. GÜN

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 03:02 | Son Güncelleme

  20.

Haber-Kamera: Nermin GEYIK-Robert Sina BADENDIECK / ISTANBUL,(DHA)

  1. kez düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali, 7. gününde dans gösterileri ve sponsorlara ödül verilmesiyle devam etti. Festivalde Ferhat Göçer sahne alırken Macaristan ekibinin İzmir Marşı'nı söylemesi dikkat çekti.

20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nin 7. Gününde Kültürpark, Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da dans gösterisi ve plaket töreni yapıldı. Çocukların da sahnede yer aldığı dans gösterilerinin ardından, yabancı katılımcılar sahneye çıktı. Katılımcılar, ülkeleriyle ilgili tanıtım videolarının izlenmesinin ardından dans gösterisi yaptılar. Konuk ülkelerin 5'er dakikalık dans performansı renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu da katıldı.

MACARİSTAN EKİBİNDEN İZMİR MARŞI
Dans gösteri için sahneye çıkan Macaristan ekibinin İzmir Marşı'nı söylemesi dikkat çekerken seyirciler de Macaristan grubuna eşlik etti. Dans gösterilerinin ardından festival sponsorları için plaket töreni düzenlendi. Törende, desteği için Ekrem İmamoğlu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu'na plaket verildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, "Güzel bir gecenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Pazartesi günü resmi festivaller birliğinin kurallarına göre resmi açılışta Ekrem İmamoğlu İstanbul başkanımız, 'Bu festival İstanbullunun festivali' diyerek mesajını vermişti. Sadece Kültürpark amfideki ve bizi izleyen sevgili sanatseverlere şunu söyleyebilirim; biz dünya festivali yapmaya çalışıyorduk yıllardan beri bıkmadan usanmadan hep birlikte ülkemize ve dünya kültür hayatına bir festival kazandırdık. 20 yılın emeği var burada. Kültüre sanata insana değer veren entelektüel bir adam geldi, adı Ekrem İmamoğlu. İstanbul'un tüm köprülerinin üzeri, reklam alanları Festival Büyükçekmece yazıyor. 20. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Büyükçekmece, 70 ülke Büyükçekmece'de diyor. Burada diyor. Seçim yeni bitmiş olmasına rağmen hem Genel Sekreter Yardımcısı arkadaşım Mehmet kardeşim, hem de İstanbul Büyükşehir Belediye'si her türlü desteği kısa bir zamanda vermeye başladılar. Bundan sonraki süreç içerisinde Türk ve dünya kültür alanında bambaşka bir uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali göreceğiz, hep beraber. Sayın İmamoğlu ve ekibine Mehmet Çakılcıoğlu arkadaşıma genel sekreter yardımcımca, çok teşekkür ediyorum" dedi.

FERHAT GÖÇER DE SAHNE ALDI
Akgün'ün konuşmasının ardından tüm sponsorların sahneye davet edildiği törende Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, sponsorlara plaket verdi. Törenin ardından Ferhat Göçer sahne aldı. Göçer sahneye Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü davet etti. Akgün, Göçer'e Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü plaketi verdi. Akgün, keman virtüözü, söz yazarı Suat Sunay'a da teşekkür etti. Ferhat Göçer, BB Başkanı Hasan Akgün'ü sahnenin önüne alarak, seyircilerle fotoğraf çekindi. İlginin yoğun olduğu konserde, Göçer sevilen şarkılarını söyledi. Kemal Sunal Amfi Tiyatrodaki konserde Göçer'e seyirci de eşlik etti.

Görüntü Dökümü
-------------------------
-Çocuklar dans gösterisi
-Konuk ülkeler dans gösterisi
-Macaristan ekibinin İzmir marşı söylemesi
-Plaket töreni
-Hasan Akgün'ün konuşması ve Çakılcıoğlu'na plaket vermesi
-Sponsorlara plaket verilmesi
-Ferhat Göçer Sahnesi
-Ferhat Göçer'e Kanuni Sultan Süleyman Köprü plaketi
-Konser detaylar

'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular 'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıCip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralıMuğla'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

11 yıl sonra ilk! Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Benzema coştu, F.Bahçe Real Madrid'e direnemedi

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

ABD Büyükelçiliği duyurdu! 4 tanesi daha teslim edildi

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil elektrik direğine çarptı! 2 ölü, 2 yaralı

Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu

İstanbul'da korkutan patlamalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.