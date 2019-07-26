Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali Taksim'de renkli görüntülerle başladı

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)- BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği 'Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış töreni Taksim Meydanı'nda yapıldı. Daha önce 7 kez dünyanın 'En İyi Kültür ve Sanat Festivali' ödülüne layık görülen festival, 71 ülkeden bin 420 sanat elçisinin katılımıyla 26 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 'Sevgi, barış ve kardeşlik' temasıyla, 20 yıldır devam eden festivalde, sanatçılar ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle birlikte dans performansları sergileyecek. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Sanatın, kültürün dostluğun, barışın, sevginin kalbi Büyükçekmece'de atıyor. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde, amfi tiyatroda sanat var, haydi hep beraber gidelim" dedi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün de katılımıyla Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde, 71 ülkeden gelenler geleneksel kıyafetleriyle yer aldı. Festival için hazırlanan üzerinde '20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali' yazan çelenk Hasan Akgün tarafından Cumhuriyet Anıtı'nın önüne bırakıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Hasan Akgün, "20. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, dünya kültür ve sanat hayatına, dünya dostluk ve barışına, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"MİLYONLARCA İNSAN BİR HAFTA BOYUNCA EKONOMİK SIKINTIYI, KAVGAYI GÜRÜLTÜYÜ UNUTACAK" "71 ülke 3 günden buyana Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde dostluk şarkılarını, sevgi türkülerini söylemeye başladılar" diyen Hasan Akgün, "Büyükçekmece'ye gelen milyonlarca insan bir hafta boyunca ekonomik sıkıntıyı, kavgayı, gürültüyü unutacak. Çünkü dünyanın 71 ülkesinden gelen üniversite gençliğinin, genç kardeşlerimizin kültürünü sanatını, onların büyüleyici şekilde ortaya koyacakları faaliyetlerini izleyecekler. Bende izleyici olarak onlardan bir tanesiyim. Bütün bu güzellikleri yaşamak üzere, heykeli, Altın Köprü Halk Dansları Yarışması, çocuklarla ilgili atölyeler var. Geçmişimizin her yönüyle ortaya koyulduğu, el sanatları atölyesi var. Bin sene önceki aletler var, onlar sergileniyor, dünyanın dört bir yanından 12 bin fotoğraf ile dünya fotoğraf yarışmasına katılan fotoğrafçılarımızın, objektiflerinden çıkan muhteşem fotoğraf sergileri ve diğer sanatsal faaliyetler var. Bunların hepsi Büyükçekmece'de. Kültür Park'ta Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün üzerinden, Barış Manço Amfi Tiyatrosu'nda programlı olarak başlıyor. Herkesi, Büyükçekmece'yi, İstanbulluları, bütün Türkiye'yi, yarından itibaren bir hafta süreyle Büyükçekmece'ye davet ediyorum. Her türlü faaliyetler ücretsiz" diye konuştu.

"SANATIN KALBİ BÜYÜKÇEKMECE'DE ATIYOR"

Sanatçıların konserler vereceğini de belirten Hasan Akgün, "Sanatçıların konserlerini de vatandaşımız ücretsiz olarak izleyebilecek. Sanatın, kültürün dostluğun, barışın, sevginin kalbi Büyükçekmece'de atıyor. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde amfi tiyatroda sanat var, haydi hep beraber gidelim" ifadelerini kullandı.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ise, "Kültür-Sanat bütün dünya insanlarını birbirine yakınlaştırır. Kültür ve sanatın derinleşmesi, ülkeler arası mübadele edilmesi barışa hizmet eder. Bir arada yaşamaya hizmet eder. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ısrarla bu festivali yapması çok önemli ve anlamlıdır. Dünya insanlarının, diyaloğuna, bir arada yaşamasına ve barışa katkıda bulunur" dedi.

"HER ZAMAN MEMNUNİYETLE BURAYA GELİYORUZ"

Festivale katılan sanatçılar renkli görüntüler oluştururken, Rusya ekibinin temsilcisi, "Bizim en sevdiğimiz festival. Her zaman memnuniyetle buraya geliyoruz. Çok memnunuz. Organizasyon mükemmel. Sizi bizim tarafa davet ediyoruz" dedi. Ukraynalı sanatçı ise, festivale ilk kez katıldığını belirterek, "İlk defa katılıyoruz festivale, çok fazla ülke var ve çok değişik insanlar var. Bu bizim için kültürel olarak çok farklı bir duygu" diye konuştu.

Festivalin açılış töreni, sanatçıların, tanıtım amacıyla 3'er dakikalığına kendi dans performanslarını sergilemesinin ardından açılış programı sona erdi.

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