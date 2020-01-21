Uluslararası Çalışma Örgütü: İşsiz sayısının 2020'de 2,5 milyon artacağı öngörülüyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), bu yıl dünya genelinde işsiz sayısının yaklaşık 2,5 milyon artacağı tahmininde bulunduklarını açıkladı.

Guardian gazetesinin haberine göre, dünya liderlerinin eşitsizlik ve iklim kriziyle ilgili endişelerini dile getirmek için İsviçre'nin Davos kasabasında toplandığı dönemde ILO tarafından yayınlanan raporda, dünya çapında yaklaşık 473 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamak için istihdam fırsatlarından yoksun olduğu uyarısında bulunuldu.

Küresel işsizlik oranının 2020'de, neredeyse on yıl içinde ilk kez artacağına işaret edilen raporda, dünya genelinde düşük ekonomik büyüme seviyeleri nedeniyle işsiz sayısının yaklaşık 2,5 milyon artarak 190 milyonun üzerine çıkacağı tahminine yer verildi.

Dünya genelinde çalışma çağındaki 5,7 milyar kişiden 165 milyonunun istihdam edildiğini ancak ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ücret aldıkları bir iş bulamadıklarını ortaya koyan rapor ayrıca 119 milyon kişinin ya aktif olarak iş aramaktan vazgeçtiğini ya da kişisel durumları nedeniyle iş piyasasına erişimden yoksun olduğunu gösterdi.