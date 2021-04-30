Uluslararası Caz Günü nedir? İşte Caz Günü ile ilgili mesajlar ve paylaşımlar

İlk olarak 2011 yılında alınan kararla kutlanmaya başlanan Uluslararası Caz Günü’nün fikir babası caz piyanisti ve UNESCO İyi Niyet Elçisi caz piyanisti ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock’tur. Koronavirüs nedeniyle 2019 yılında sanal ortamda kutlanan Uluslararası Caz Günü Facebook'ta 10 milyondan fazla kez görüntülendi.
Uluslararası Caz Günü, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından cazı ve dünyanın her köşesindeki insanları birleştirmedeki diplomatik rolünü vurgulamak için ilan edilen Uluslararası bir Gündür. Her yıl 30 Nisan'da kutlanmaktadır.
Fikir, caz piyanisti ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock'dan geldi. Caz Günü'ne Hancock ve UNESCO Genel Direktörü başkanlık ediyor. Kutlama hem UNESCO hem de Birleşmiş Milletlerin takvimlerinde tanınır.
Yine Hancock'un başkanlığını yaptığı bir Amerikan STK'sı olan Herbie Hancock Institute of Jazz (eski adıyla Thelonious Monk Institute of Jazz), Jazz Day'in önde gelen organizasyon ortağıdır. Enstitü, UNESCO üye devletlerindeki ve ayrıca Küresel Ev Sahibi Kutlamasındaki faaliyetleri koordine eder. Ev sahibi şehirdeki etkinlikler, dünyanın dört bir yanından çok sayıda caz müzisyeninin tarihi bir dönüm noktası içinde veya çevresinde performans sergilediği All-Star Küresel Konser ile doruğa ulaşır.
2019 Caz Günü Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlendi. Ev sahibi kutlamalarında Herbie Hancock, James Morrison, Antonio Hart ve Michael Mayo ile eğitim ve toplum sosyal yardım programları yer aldı. All-Star Global Konseri Melbourne, Hamer Hall'da gerçekleşti ve Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, İran, İsrail, Japonya, Lübnan, Meksika, Hollanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 30 müzisyeni içeriyordu.
Başlangıçta Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yapılması planlansa da 2020 Caz Günü kutlaması COVID-19 salgını nedeniyle sanal olarak sunuldu. Diğerlerinin yanı sıra Morgan Freeman, Forest Whitaker ve Angelique Kidjo'nun da yer aldığı All-Star Küresel Konseri, Facebook'ta 10 milyondan fazla kez görüntülendi.
“Bu gerçekten cazın uluslararası diplomatik yanı ve tarihin büyük bir kısmında farklı ülkelerden insanları ve kültürleri bir araya getirmek konusunda ne denli büyük bir güç olduğuyla ilgili.” – Herbie Hancock
“Bence bu günden çıkarılabilecek en güçlü mesaj şu olmalı: Müzik, insanlıktır. Biz de bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz.” – Richard Bona
Caz müzik duyguların anlatıldığı en açık dildir. Dünya caz müzik günü kutlu olsun.
Müzik heyecanlı kalplerdeki kederi unutturur.
Seçtiğimiz müzik gerçekte kim olduğumuzu Müzik İle İlgili Sözler yansıtır.
Caz müzik erkeklerin yüreklerinde alev, kadınların gözlerinden yaş çıkarır.
Müzik insan ruhunu dalgalandıran okşayan ve ona ince zevkler tattıran üstün bir sanattır.
Müziğin amacı heyecandır hiç bir sanat insan kalbinde bu kadar yüce bir insanlık duygusu uyandıramaz.
Caz müzik ruhu günlük hayatın tozlarından siler.
Bazen bir kahve yudumlayıp bir şarkı açarsın, susarsın ve o şarkı senin söylemek istediğin her şeyi söyler.
Müzisyen olmak için nasıl şair ruhlu olmak gerekiyorsa, büyük müzik eserlerini de şiirsiz, aşksız dinlemek ve anlamak mümkün müdür?
Müzik dinledikçe beni mutlu eden ve umutlandıran bir duygu akımı oluşuyordu adeta. Müzik, beraberinde bir şeylerin olacağına dair vaatler ve umutlar getiriyordu.