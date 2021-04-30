Uluslararası Caz Günü nedir? İşte Caz Günü ile ilgili mesajlar ve paylaşımlar

İlk olarak 2011 yılında alınan kararla kutlanmaya başlanan Uluslararası Caz Günü’nün fikir babası caz piyanisti ve UNESCO İyi Niyet Elçisi caz piyanisti ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock’tur. Koronavirüs nedeniyle 2019 yılında sanal ortamda kutlanan Uluslararası Caz Günü Facebook'ta 10 milyondan fazla kez görüntülendi.

ULUSLARARASI CAZ GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Caz Günü, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından cazı ve dünyanın her köşesindeki insanları birleştirmedeki diplomatik rolünü vurgulamak için ilan edilen Uluslararası bir Gündür. Her yıl 30 Nisan'da kutlanmaktadır.

Fikir, caz piyanisti ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock'dan geldi. Caz Günü'ne Hancock ve UNESCO Genel Direktörü başkanlık ediyor. Kutlama hem UNESCO hem de Birleşmiş Milletlerin takvimlerinde tanınır.

Yine Hancock'un başkanlığını yaptığı bir Amerikan STK'sı olan Herbie Hancock Institute of Jazz (eski adıyla Thelonious Monk Institute of Jazz), Jazz Day'in önde gelen organizasyon ortağıdır. Enstitü, UNESCO üye devletlerindeki ve ayrıca Küresel Ev Sahibi Kutlamasındaki faaliyetleri koordine eder. Ev sahibi şehirdeki etkinlikler, dünyanın dört bir yanından çok sayıda caz müzisyeninin tarihi bir dönüm noktası içinde veya çevresinde performans sergilediği All-Star Küresel Konser ile doruğa ulaşır.