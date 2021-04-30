HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Uluslararası Caz Günü nedir? İşte Caz Günü ile ilgili mesajlar ve paylaşımlar

Uluslararası Caz Günü nedir? İşte Caz Günü ile ilgili mesajlar ve paylaşımlar

30.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Caz Günü her yıl 30 Nisan’da dünya genelinde cazseverleri buluşturuyor. İnsanın içini ısıtan caz müziğinin tutkunları Caz Günü ile ilgili mesaj ve paylaşımları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor.

Uluslararası Caz Günü nedir? İşte Caz Günü ile ilgili mesajlar ve paylaşımlar

İlk olarak 2011 yılında alınan kararla kutlanmaya başlanan Uluslararası Caz Günü’nün fikir babası caz piyanisti ve UNESCO İyi Niyet Elçisi caz piyanisti ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock’tur. Koronavirüs nedeniyle 2019 yılında sanal ortamda kutlanan Uluslararası Caz Günü Facebook'ta 10 milyondan fazla kez görüntülendi.

ULUSLARARASI CAZ GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Caz Günü, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından cazı ve dünyanın her köşesindeki insanları birleştirmedeki diplomatik rolünü vurgulamak için ilan edilen Uluslararası bir Gündür. Her yıl 30 Nisan'da kutlanmaktadır.

Fikir, caz piyanisti ve UNESCO İyi Niyet Elçisi Herbie Hancock'dan geldi. Caz Günü'ne Hancock ve UNESCO Genel Direktörü başkanlık ediyor. Kutlama hem UNESCO hem de Birleşmiş Milletlerin takvimlerinde tanınır.

Yine Hancock'un başkanlığını yaptığı bir Amerikan STK'sı olan Herbie Hancock Institute of Jazz (eski adıyla Thelonious Monk Institute of Jazz), Jazz Day'in önde gelen organizasyon ortağıdır. Enstitü, UNESCO üye devletlerindeki ve ayrıca Küresel Ev Sahibi Kutlamasındaki faaliyetleri koordine eder. Ev sahibi şehirdeki etkinlikler, dünyanın dört bir yanından çok sayıda caz müzisyeninin tarihi bir dönüm noktası içinde veya çevresinde performans sergilediği All-Star Küresel Konser ile doruğa ulaşır.

2019 Caz Günü Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlendi. Ev sahibi kutlamalarında Herbie Hancock, James Morrison, Antonio Hart ve Michael Mayo ile eğitim ve toplum sosyal yardım programları yer aldı. All-Star Global Konseri Melbourne, Hamer Hall'da gerçekleşti ve Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, İran, İsrail, Japonya, Lübnan, Meksika, Hollanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yaklaşık 30 müzisyeni içeriyordu.

Başlangıçta Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yapılması planlansa da 2020 Caz Günü kutlaması COVID-19 salgını nedeniyle sanal olarak sunuldu. Diğerlerinin yanı sıra Morgan Freeman, Forest Whitaker ve Angelique Kidjo'nun da yer aldığı All-Star Küresel Konseri, Facebook'ta 10 milyondan fazla kez görüntülendi.

  1. yıldönümü konseri Nisan 2021'de duyuruldu ve aralarında Herbie Hancock, Andra Day, Dianne Reeves, Joe Lovano, Melissa Aldana ve Ivan Lins gibi sanatçılar yer alacak.

CAZ GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJLAR VE PAYLAŞIMLAR

“Bu gerçekten cazın uluslararası diplomatik yanı ve tarihin büyük bir kısmında farklı ülkelerden insanları ve kültürleri bir araya getirmek konusunda ne denli büyük bir güç olduğuyla ilgili.” – Herbie Hancock
“Bence bu günden çıkarılabilecek en güçlü mesaj şu olmalı: Müzik, insanlıktır. Biz de bunu öne çıkarmaya çalışıyoruz.” – Richard Bona

Caz müzik duyguların anlatıldığı en açık dildir. Dünya caz müzik günü kutlu olsun.

Müzik heyecanlı kalplerdeki kederi unutturur.

Seçtiğimiz müzik gerçekte kim olduğumuzu Müzik İle İlgili Sözler yansıtır.

Caz müzik erkeklerin yüreklerinde alev, kadınların gözlerinden yaş çıkarır.

Müzik insan ruhunu dalgalandıran okşayan ve ona ince zevkler tattıran üstün bir sanattır.

Müziğin amacı heyecandır hiç bir sanat insan kalbinde bu kadar yüce bir insanlık duygusu uyandıramaz.

Caz müzik ruhu günlük hayatın tozlarından siler.

Bazen bir kahve yudumlayıp bir şarkı açarsın, susarsın ve o şarkı senin söylemek istediğin her şeyi söyler.

Müzisyen olmak için nasıl şair ruhlu olmak gerekiyorsa, büyük müzik eserlerini de şiirsiz, aşksız dinlemek ve anlamak mümkün müdür?

Müzik dinledikçe beni mutlu eden ve umutlandıran bir duygu akımı oluşuyordu adeta. Müzik, beraberinde bir şeylerin olacağına dair vaatler ve umutlar getiriyordu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
İşte en güzel Veteriner Hekimler Günü mesajlarıİşte en güzel Veteriner Hekimler Günü mesajları
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
facebook

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

İki ilde tam kapanma kararı! Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.