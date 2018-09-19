Uluslararası çete üyelerinin yakalanma anı polis kamerasında

Olay Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan’dan Hollanda’ya gitmekte olan 20 ton molibden madeni yüklü tır, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde polis kılığına giren 5 kişi tarafından durduruldu. Siren ve çakar takılı araçları ile TIR'ı durduran şahıslar, araçtan indirdikleri sürücü M.K.’nin elleri ve ayaklarını bağlayarak yol kenarına attıktan sonra TIR'ı gasp edip kaçtı.

POLİS ADIM ADIM İZLEDİ

Elleri ve ayakları bağlı sürücüyü vatandaşlar buldu. Olaydan bir süre sonra olay yerinden geçen vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Derinlemesine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren Türk ve yabancı uyruklu çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

3 MİLYON TL'LİK MADENİ 3 AYRI YERE SATTILAR

Piyasa değeri 3 milyon TL olan madeni İstanbul’da 3 farklı yere sattığı belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli’nin Körfez ilçesi ve İstanbul’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, 7 kişilik uluslararası suç çetesini gözaltına aldı.