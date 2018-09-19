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Uluslararası çete üyelerinin yakalanma anı polis kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 00:30 | Son Güncelleme

Ermenistan’dan Hollanda’ya giden 20 ton molibden yüklü TIR'ı, Kocaeli’de polis kılığına girerek gasp eden sürücüyü ellerini bağlayarak yol kenarına atan uluslararası suç örgütü üyelerinin yakalandığı operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Olay Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan’dan Hollanda’ya gitmekte olan 20 ton molibden madeni yüklü tır, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde polis kılığına giren 5 kişi tarafından durduruldu. Siren ve çakar takılı araçları ile TIR'ı durduran şahıslar, araçtan indirdikleri sürücü M.K.’nin elleri ve ayaklarını bağlayarak yol kenarına attıktan sonra TIR'ı gasp edip kaçtı.

POLİS ADIM ADIM İZLEDİ

Elleri ve ayakları bağlı sürücüyü vatandaşlar buldu. Olaydan bir süre sonra olay yerinden geçen vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Derinlemesine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren Türk ve yabancı uyruklu çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

3 MİLYON TL'LİK MADENİ 3 AYRI YERE SATTILAR

Piyasa değeri 3 milyon TL olan madeni İstanbul’da 3 farklı yere sattığı belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli’nin Körfez ilçesi ve İstanbul’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, 7 kişilik uluslararası suç çetesini gözaltına aldı.

OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda gözaltına alınan şahısların ifadeleri doğrultusunda inceleme yapan ekipleri, 3 farklı yere satılan 20 tonluk malzemeye de piyasadan toplayarak el koydu.

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ARAMALARDA SİLAH VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktarlarda çek ve para ele geçirildi. Emniyete götürülen 7 şahıstan 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olaya karıştığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

ÇALDIKLARI MADENİ BÖYLE SATTILAR

Şahısların çaldıkları Molibdeni sevk etme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çete üyeleri, gece saat 01.00 sularında bir deponun önüne gelerek kamyonun kasasında bulunan Molibden yüklü büyük torbaları forkliftle depoya götürüyor. Daha sonra olay yerinden ayrılan şahıslar, sabah saatlerinde aynı kamyonla tekrar Molibden yüklü torbaları indirdikleri deponun önüne geliyor. Molibdeni kamyonun kasasına yükleyen şahıslar daha sonra üstünü kapatarak olay yerinden ayrılıyor.

(İHA)

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