HABER

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'de yaşananlar nedeniyle savaş suçu soruşturması açmak istiyor

20.12.2019 22:35 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin'den yapılan bazı başvuruların ardından, bölgede yaşananlara dair savaş suçu soruşturması açmak istediğini açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail'in, üyesi olmadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanı dışında olduğunu belirtti. Filistin yönetimi ve İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem kararı sevinçle karşıladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'de yaşananlar nedeniyle savaş suçu soruşturması açmak istiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Filistin'den yapılan bazı başvuruların ardından, bölgede yaşananlara dair savaş suçu soruşturması açmak istediğini açıkladı.

Bensouda, İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde savaş suçlarının işlendiğini ve soruşturma için izin istediğini söyledi. Bensouda mahkemeden, İsrail ve Filistin'in yetki alanlarında olup olmadığını konusunda bir karar almasını talep etti.

Mahkeme Filistinlerin 2014'ten bu yana yaptığı bazı şikayetleri inceliyordu.

İsrail, bu hamlenin temelsiz olduğunu söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail'in, üyesi olmadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetki alanı dışında olduğunu belirtti.

Netanyahu'ya göre bu adım "Lahey merkezli mahkemeyi İsrail'in meşruiyetini yok etmek hedefleyen siyasi bir araca dönüştürdü".

Bensouda ise, yaptıkları ön incelemenin ardından bir soruşturma açmak için ellerinde yeterli kanıt ve bilgi bulunduğunu söyledi:

"Bir soruşturmanın adaletin çıkarına hizmet etmeyeceğine inanmak için hiçbir neden yok."

Bensouda bu adımı ne zaman attığını açıklamadı ancak mahkemeden "hızla karar vermelerini" istediğini belirtti.

BBC Orta Doğu Analisti Alan Johnston, Bensouda'nın zanlıların kimliğini açıklamadığını fakat soruşturmanın hem İsraillileri hem de Filistinlileri zanlı sandalyesine oturtabileceğini söyledi.

Johnston'ın edindiği bilgilere göre Bensouda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim yerleri ve Gazze'deki askeri operasyonları soruşturmanın konusu olacak.

Mahkeme Haziran 2014'te, İsrail ile Gazze'deki militanlar arasında yaklaşık 1,500'ü sivil 2,251 Filistinlinin öldüğü, 67 İsrail askeri ve altı İsrailli sivilin de hayatını kaybettiği çatışmalardan bir ay önce İsrail'in bölgedeki faaliyetlerini savaş suçları kapsamında incelemeye başlamıştı.

Fatou Bensuda, mahkemeden yetki alanı konusunda bir karar almasını talep etti

Başbakan Netanyahu ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yalnızca bu mahkemeyi tanıyan devletlerde yargı yetkisi bulunduğunu, Filistin'in de bir devlet olmadığını söyledi.

İsrail Başsavcılığı da aynı yönde bir açıklama yaptı. İsrail Doğu Kudüs'ü de kendi toprağı olarak görüyor.

Filistin yönetimi ise bunun gecikmiş bir adım olduğunu söyledi ve Bensouda'nın bu hamlesini sevinçle karşıladıklarını duyurdu.

İsrail'deki insan hakları örgütlerinden B'Tselem de "İsrail'in savaş suçlarını aklamak için yaptığı hukuki akrobasi, İsrail'den hesap sorulması için yürütülen uluslararası yasal süreçleri durdurmamalı" dedi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 140 İsrail yerleşimi bulunuyor. Uluslararası toplumun büyük bir kısmı bu yerleşimlerin bir işgal olarak görüyor. ABD ise bu yıl bu konudaki tutumunu değiştirmiş ve yerleşimlerin yasa dışı olmadığını söylemişti.

israil batı şeria yerleşim ve kontrol haritası

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
İngiltere Parlamentosu Brexit Anlaşmasını Onayladıİngiltere Parlamentosu Brexit Anlaşmasını Onayladı
Rusya ve Çin'den BM kararına veto!Rusya ve Çin'den BM kararına veto!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

MEB’den engelli öğrenciye darp iddiasına soruşturma

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İmamoğlu'ndan atlı fayton açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ABD'den SDG ve Türkiye açıklaması: Kürtlerle el sıkıştık!

ABD'den SDG ve Türkiye açıklaması: Kürtlerle el sıkıştık!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Rusya ve Çin Suriye'ye yardım kararını BMGK'da veto etti

Rusya ve Çin'den BM kararına veto!

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika! Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'e savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak

Flaş İsrail kararı! Savaş suçu soruşturması...

Son dakika! İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı

İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı

Son dakika! Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı imzalayacağını açıkladı

Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.