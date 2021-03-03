Uluslararası Ceza Mahkemesi Filistin'deki savaş suçları ile ilgili soruşturma başlattı

Görev süresi Haziran ayında dolacak olan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçları ile ilgili resmi soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Meclisi'ndeki yargıçların çoğunluğu bu görüşe katılmıyor. Meclisin 5 Şubat'ta aldığı kararda, Lahey'deki mahkemenin, İsrail'in 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarında yargı yetkisine sahip olduğu vurgulandı.

İsrail ve ABD, uluslararası mahkemenin Filistin konusundaki girişimine itiraz ediyordu. İsrail yönetimi, UCM'nin yalnızca egemen devletler tarafından gündeme getirilen konuları inceleyebileceğini savunuyordu.

Başsavcı Fatou Bensouda, "Beş yıla yakın süren özenli incelemenin ardından açılan soruşturmanın" 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana işlendiği belirtilen, mahkemenin yetkisi dahilindeki suçları kapsayacağını açıkladı.

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarının araştırılması için resmi bir soruşturma başlattı.

Mahkeme savcıları, Doğu Kudüs de dahil Gazze ve Batı Şeria'yı içeren bölgede İsrail ordusu, Filistinli milisler ve Hamas tarafından işlenen olası savaş suçlarını inceleyecek.

Başsavcı Bensouda, beş yıl süren özenli inceleme sürecinde hem İsrail hem de Filistinli yetkililerle düzenli ve verimli görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak soruşturmanın bağımsız, tarafsız bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

Soruşturmaların nesnel gerçeklere ve hukuka dayanması gerektiğini belirten Başsavcı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Filistin'e insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine yönelik baskını ile ilgili soruşturma talebini, makul bir dayanak olmadığı gerekçesiyle reddettiğini anımsattı.

Bensouda, "Bununla birlikte mevcut durumda ilerlemek için makul bir dayanak ve kabul edilebilir potansiyel davalar vardır" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, öncelikli olarak soruşturma ile ilgili suçlar üzerinde yargı yetkisi kullanacak İsrail ve Filistin makamlarına bildirimde bulunacak.

Mahkeme, Roma Statüsü uyarınca, bireysel cezai sorumluluk bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmeyle ilgili tüm gerçekleri ve kanıtları kapsayacak şekilde soruşturmayı genişletebilecek.