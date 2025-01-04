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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 'Netanyahu'ya tutuklama' kararı sonrası ilk defa bir ülke harekte geçti!

04.01.2025 17:31
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları ve soykırım nedeniyle geçtiğimiz aylarda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İsrail'i suçlu bulmuştu. Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama emri dahi verilmişti. Bu kararların ardından bir ülke ilk defa harekete geçti ve resmi olarak adım attı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 'Netanyahu'ya tutuklama' kararı sonrası ilk defa bir ülke harekte geçti!

Yıllardır Gazze'de İsrail tarafından işlenen insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları geçtiğimiz aylarda ilk defa uluslararası boyutta tanınmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında tutuklama emri vermişti.

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BREZİLYA İLK ADIMI ATTI!

Brezilya'da Federal Mahkeme, Hind Rajab Vakfı'nın (HRF) suç duyurusu üzerine ülkeyi turistik amaçla ziyaret eden İsrailli asker hakkında soruşturma kararı aldı.

HRF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Brezilya hükümeti, vakıf tarafından bir hafta önce Brezilya'ya turist olarak gelen İsrailli asker hakkında yapılan suç duyurusu üzerine harekete geçti.

Mahkeme, ismi açıklanmayan İsrailli asker hakkında soruşturma açılmak üzere polise "acil talimat" verdi.

Brezilya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 88. Maddesine atıfta bulunan Federal Mahkeme, polisten, savcı tarafından talep edilen soruşturma tedbirleri kapsamında acilen harekete geçmesini istedi.

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"ŞÜPHELİNİN BİZZAT GAZZE'DE PATLAYICI YERLEŞTİRDİĞİNİ GÖSTEREN KANITLAR VAR"

HRF'nin suç duyurusunda, eylemlerin daha geniş bir çabanın parçası olduğu, uluslararası hukuk kapsamında "soykırım ve insanlığa karşı suç" teşkil ettiği belirtildi.

Suç duyurusu kapsamında sunulan deliller arasında, söz konusu İsrailli askerin Gazze'de, bizzat patlayıcı yerleştirdiği ve mahallelerin yıkımına katıldığını gösteren video görüntüleri, coğrafi konum verileri ve fotoğrafların yer aldığı kaydedildi.

HRF, mahkemenin soruşturma kararı kapsamında Brezilya makamlarından hızlı hareket etmeleri talebinde bulundu.

Şüphelinin de bir an önce gözaltına alınması çağrısında bulunan HRF, söz konusu askerin Brezilya'dan kaçması ve delillerin yok edilmesi risklerine dikkati çekti.

"TUTUKLANMALI"

HRF'nin baş avukatı Maira Pinheiro, İsrail askerinin ifade ve eylemlerinin, "Gazze'deki soykırım hedefleriyle" açıkça örtüştüğünü söyledi.

Pinheiro, "Soruşturmanın bütünlüğünü sağlamak ve kişinin adaletten kaçmasını önlemek için şüpheli sadece gözaltına alınıp serbest bırakılmamalı, tutuklanmalıdır." ifadesini kullandı.

UCM'DEN İSRAİL KARARI

UCM, açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kararda Netanyahu ve Gallant'ın açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanma, savaş suçu ile cinayet, mahkum etme ve diğer insanlık dışı muameleleri içeren insanlığa karşı suçları işlediğine dair makul şüphe olduğu belirtilmişti.

Kararda ayrıca, Netanyahu ve Gallant'ın bilinçli olarak sivil nüfusu hedef alan bir saldırının talimatını verdiklerine dair makul şüphe olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Brezilya İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi Gazze netanyahu
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