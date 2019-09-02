HABER

Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargıçlarından Mavi Marmara Çağrısı

02.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi, savcı Fatou Bensouda’dan Mavi Marmara soruşturması konusundaki kararını yeniden gözden geçirmesini istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargıçlarından Mavi Marmara Çağrısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, savcı Fatou Bensouda’dan Mavi Marmara soruşturması konusundaki kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Bensouda, 2014 yılında İsrail’in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili soruşturulmasına gerek olmadığını dile getirmişti.

Bensouda daha önce de mahkeme yargıçlarının bu yöndeki çağrısına rağmen dava açılmasına gerek olmadığını dile getirmişti.

Mahkemeden yapılan açıklamada Savcı Bensouda’ya konuyu yeniden gözden geçirmesi için 2 Aralık tarihine kadar süre verildiği belirtildi.

Gazze’deki ablukayı kırmak adına Türkiye’den yola çıkan ve Komor Adaları bandralı olan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail askerleri baskın düzenlemişti. Olayda 9 Türk vatandaşı hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne daha önce Komor Adaları tarafından başvuru yapılmış ancak Savcı Bensouda 2014 Kasım ayında mahkemenin soruşturma açmasına gerek olmadığı kanaatini açıklamıştı.

İsrail saldırıyla ilgili olarak resmen özür dileyerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına 20 milyon dolar tazminat ödemişti.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Netanyahu Yerleşim Yerlerini Genişleteceklerini SöylediNetanyahu Yerleşim Yerlerini Genişleteceklerini Söyledi
Macron Ve Ruhani Telefonda Nükleer Anlaşmayı KonuştuMacron Ve Ruhani Telefonda Nükleer Anlaşmayı Konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

Gerilimi tırmandıracak hamle! İlk kez yapılıyor

Ülke şokta! Başbakan istifasını duyurdu

Ülke şokta! Başbakan istifasını duyurdu

1 aydan fazla süren çileli bekleyiş son buldu!

1 aydan fazla süren çileli bekleyiş son buldu!

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

İran'dan tehdit gibi açıklama: Üçüncü adım daha güçlü olacak

Rusya'dan kritik ABD açıklaması: Tehlikeye atıyor

Rusya'dan kritik ABD açıklaması: Tehlikeye atıyor

Ölenlerin sayısı arttı! Trump'tan 'akıl sağlığı' açıklaması

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.