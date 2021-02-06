Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Filistin Kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve zulüm konusunda yargı yetkisinin olduğu kararına vardı. Bu karar İsrail’in karşı çıkmasına rağmen Ceza Mahkemesi’nin Filistin’de adli soruşturma yürütmesinin de önünü açıyor.

Karar hem İsrail’den hem de ABD’den tepki aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin üyesi olmayan İsrail kararı reddettiğini bildirirken Filistin Yönetimi kararı memnunlukla karşıladıklarını kaydetti.

ICC’den yapılan açıklamada kararın merkezi Lahey’de bulunan mahkemenin kurucu belgelerine dayandığı ve devlet olma ya da yasal sınırlar gibi konularda hükme varmayı içermediğini bildirdi.

Mahkeme savcılarından Fatu Bensuda 2019 yılının Aralık ayında yaptığı açıklamada Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde savaş suçları işlendiğini düşünmek için inandırıcı temeller olduğunu söylemişti.

Bensuda İsrail ordusunun ve Hamas’ın da dahil olduğu Filistinli silahlı grupların suç işlemesi muhtemel taraflar olduğunu kaydetmişti.

Savcı, mahkemenin Filistin’in yargı alanına girip girmediği konusunda karar vermesinin ardından soruşturma başlatmayı düşündüğünü kaydetmişti.