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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Filistin Kararı

06.02.2021 01:50 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Filistin Kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve zulüm konusunda yargı yetkisinin olduğu kararına vardı. Bu karar İsrail’in karşı çıkmasına rağmen Ceza Mahkemesi’nin Filistin’de adli soruşturma yürütmesinin de önünü açıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve zulüm konusunda yargı yetkisinin olduğu kararına vardı. Bu karar İsrail’in karşı çıkmasına rağmen Ceza Mahkemesi’nin Filistin’de adli soruşturma yürütmesinin de önünü açıyor.

Karar hem İsrail’den hem de ABD’den tepki aldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin üyesi olmayan İsrail kararı reddettiğini bildirirken Filistin Yönetimi kararı memnunlukla karşıladıklarını kaydetti.

ICC’den yapılan açıklamada kararın merkezi Lahey’de bulunan mahkemenin kurucu belgelerine dayandığı ve devlet olma ya da yasal sınırlar gibi konularda hükme varmayı içermediğini bildirdi.

Mahkeme savcılarından Fatu Bensuda 2019 yılının Aralık ayında yaptığı açıklamada Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi’nde savaş suçları işlendiğini düşünmek için inandırıcı temeller olduğunu söylemişti.

Bensuda İsrail ordusunun ve Hamas’ın da dahil olduğu Filistinli silahlı grupların suç işlemesi muhtemel taraflar olduğunu kaydetmişti.

Savcı, mahkemenin Filistin’in yargı alanına girip girmediği konusunda karar vermesinin ardından soruşturma başlatmayı düşündüğünü kaydetmişti.

Mahkeme’nin yargıçları uluslararası hukuktaki statüsünün belirsiz olmasının, Filistin’in mahkemenin üyesi olarak kabul edilmiş olmasından dolayı önemli olmadığını kaydetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü kararın önemine dikkat çekti, örgüt açıklamasında “Nihayet ciddi suçların mağdurları için gerçek adalet umudu doğacak” sözlerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise “Mahkeme gerçek savaş suçlarını ihmal ederek güçlü demokratik rejimi olan, yasaların üstünlüğünü benimsemiş, mahkemenin üyesi bile olmayan İsrail’in peşine düşüyor” sözlerini kullandı. Netanyahu, İsrail’in tüm vatandaşlarını ve askerlerini mahkemenin hükümlerinden koruyacağını belirtti.

Netanyahu, mahkemenin kararıyla demokratik ülkelerin kendini savunma hakkını ihlal ettiğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa “Hesap verme zorunluluğu ilkesi açısından tarihi bir gün” sözleri kullanıldı.

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri mahkemeye İsrail’in Filistinliler’e karşı işlediği savaş suçlarını soruşturma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise ABD’nin ICC’nin kararıyla ilgili ciddi kaygıları olduğunu bildirdi ve mahkeme kararının inceleneceğini söyledi.

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