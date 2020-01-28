Uluslararası Ceza Mahkemesinden Filistin'deki savaş suçlarıyla ilgili taraflardan görüş talebi

LAHEY (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma yetkisi hakkında Filistin ve İsrail taraflarını ve ayrıca davayla ilgili diğer ülke, kurum ve kişileri görüş bildirmeye çağırdı.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, ilk derece dairesinin, soruşturma kapsamında Filistin, İsrail ve mağdurların en geç 16 Mart 2020 tarihine kadar UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın yargı yetkisi talebiyle ilgili görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ayrıca diğer ülkeler, kurumlar ve bireylerin de en geç 14 Şubat 2020'ye kadar görüşlerini bildirmek için başvuruda bulunabilecekleri ve izin verilirse 16 Mart 2020'ye kadar mahkemenin yargı yetkisine ilişkin yazılı görüşlerini gönderebilecekleri ifade edildi.

Bensouda'nın da 30 Mart 2020 tarihine kadar diğer tarafların sundukları tüm görüşlere ilişkin yazılı cevabını bildirmesi gerektiği kaydedildi.

Mahkeme, ayrıca Mağdurlar için Kamu Avukatlığı Ofisi'ni mahkemeye görüş bildirmek isteyen fakat avukatı olmayan mağdurlara destek vermesi için görevlendirdi.