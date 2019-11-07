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Uluslararası Ceza Mahkemesinden Kongolu isyancı hareketin liderine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 14:01 | Son Güncelleme

Uluslararası Ceza Mahkemesinden Kongolu isyancı hareketin liderine hapis cezası

LAHEY (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketinin lideri Bosco Ntaganda'yı 30 yıl hapis cezası verdi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki duruşmada alınan kararı açıklayan hakim Robert Fremr, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2002-2003 yıllarındaki çatışmalarda yüzlerce sivili öldürme, çok sayıda kadına tecavüz etme ve ettirme, kadınları cinsel köle olarak kullanma ve çocukları savaştırma dahil 18 savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten sorumlu tutulan Ntaganda'nın 30 yıl hapisle cezalandırıldığını bildirdi.

İşlediği suçlar nedeniyle "Terminatör" olarak nitelenen Bosco Ntaganda'ya, Roma Statüsü altında en yüksek cezanın verildiğini belirten Fremr, Ntaganda'nın 22 Mart 2013'ten 7 Kasım 2019'a kadar hapiste bulunduğu sürenin aldığı cezadan düşüleceğini açıkladı.

Robert Fremr, Ntaganda'nın, kararın temyizi için 30 gün içinde başvuru yapma hakkı bulunduğunu da ifade etti.

Öte yandan yetkililer, söz konusu kararın, "mahkemenin şimdiye kadar verdiği en yüksek ceza" olduğu bilgisini paylaştı.

- UCM'deki en büyük ve karmaşık davalardan birisi

UCM'nin 2006'da hakkında tutuklama kararı çıkardığı Bosco Ntaganda, 2013'ün Ocak ayında Ruanda'nın başkenti Kigali'deki ABD Büyükelçiliğine sığınmış, burada UCM savcılarına teslim edilmişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusunda general olmasının yanı sıra 4 isyancı örgüt için de savaşan Ntaganda'nın davası, ''UCM'deki en büyük ve karmaşık davalardan biri'' olarak görülmüştü.

Mahkeme heyeti, 8 Temmuz 2019'da Bosco Ntaganda'yı ''savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemek''ten mahkum etmiş, belirlenecek cezanın daha sonra verileceğini belirtmişti.

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Bosco Ntaganda Hollanda Uluslararası Ceza Mahkemesi

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