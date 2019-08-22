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"Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:25 | Son Güncelleme

"Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" başladı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesince düzenlenen "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri" Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin konseriyle başladı.

KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali'nin ikinci etabı olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Festival İdea Kadıköy’de yapıldı.

İstanbul Kadıköy Lisesi ve Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşecek etkinlik, 27 Ağustos'a kadar edebiyat, tarih, kültür söyleşilerine ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Program kapsamında 8 sergi, 14 söyleşi, 5 canlı çizim, 4 atölye, 2 mezat ile 16 imza günü kitapseverlerle buluşacak.

Sahaf dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak festivalde, nadir bulunan kitaplar, dergi ve plaklar; eski belge, evrak ve haritalar, Osmanlıca kitap ve mecmualar, imzalı, ilk basım ve her bütçeye uygun ikinci el kitaplar da satışa sunuldu.

Türk ve yabancı çizerlerin katılacağı söyleşiler ve canlı çizim atölyeleri de okurların katılımına açık olacak.

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Çizgi festival kadıköy kitap sahaf

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