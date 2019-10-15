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Uluslararası çocuk kütüphaneleri sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu’nun 2’ncisi bu yıl “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem” temasıyla İstanbul’da düzenlenecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek sempozyum 16-19 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek.İngiltere, Finlandiya, Norveç, Portekiz, İran, Nijerya, Sırbistan, Katar ve Bangladeş’ten davetlilerin katılacağı sempozyumda toplam 94 bildiri sunulacak.

Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu’nun 2’ncisi bu yıl “Çocuk Kütüphanelerinde Okul Öncesi Dönem” temasıyla İstanbul’da düzenlenecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek sempozyum 16-19 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek.
İngiltere, Finlandiya, Norveç, Portekiz, İran, Nijerya, Sırbistan, Katar ve Bangladeş’ten davetlilerin katılacağı sempozyumda toplam 94 bildiri sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 32 personelin 14 bildiri ve 16 poster çalışması sunacağı sempozyumda ayrıca çocuk kütüphanelerinde yapılabilecek etkinlerin uygulamalı anlatılacağı 4 farklı atölye çalışması da gerçekleştirilecek.

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