Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali 4 yıl aradan sonra yeniden yapılacak

ÇORUM (AA) - Türkiye'deki 2015 yılında yaşanan terör saldırıları nedeniyle iptal edilen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin 36'ncısı, Çorum Belediyesince 12-14 Temmuz tarihleri arasında yeniden yapılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, 1980'li yıllardan beri kesintisiz devam eden festivalin 2015 yılında Türkiye genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle ihalesinin yapılmış olmasına rağmen iptal edildiğini hatırlattı.

Çorumluların bu şehirde sevgiyle, kardeşlikle, barış içerisinde yaşadığını ve uluslararası festival organizasyonun da kentin ortak paydalarından biri olduğunu vurgulayan Aşgın, "Biz şehrimizi 263 bin nüfusuyla ve 15 mahallesiyle bir ve beraber görüyoruz. Hemşehrilerimiz arasındaki sevgi ikliminin daha fazla olması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Belediye başkan adaylığı sürecinde kendisine en çok sorulan sorulardan birinin festivalin yeniden yapılıp yapılmayacağı yönünde olduğunu anlatan Aşgın, "millet ne diyorsa o olsun" düşüncesiyle hareket ettiklerini ve 3 aylık bir süre geçmesine rağmen gerekli hazırlıkları yaparak festival organizasyonunu düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.