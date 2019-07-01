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Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali 4 yıl aradan sonra yeniden yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 19:28 | Son Güncelleme

Türkiye'deki 2015 yılında yaşanan terör saldırıları nedeniyle iptal edilen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin 36'ncısı, Çorum Belediyesince 12-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: - "Hemşehrilerimiz arasındaki sevgi ikliminin daha fazla olması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içerisindeyiz"

ÇORUM (AA) - Türkiye'deki 2015 yılında yaşanan terör saldırıları nedeniyle iptal edilen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin 36'ncısı, Çorum Belediyesince 12-14 Temmuz tarihleri arasında yeniden yapılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, 1980'li yıllardan beri kesintisiz devam eden festivalin 2015 yılında Türkiye genelinde yaşanan terör olayları nedeniyle ihalesinin yapılmış olmasına rağmen iptal edildiğini hatırlattı.

Çorumluların bu şehirde sevgiyle, kardeşlikle, barış içerisinde yaşadığını ve uluslararası festival organizasyonun da kentin ortak paydalarından biri olduğunu vurgulayan Aşgın, "Biz şehrimizi 263 bin nüfusuyla ve 15 mahallesiyle bir ve beraber görüyoruz. Hemşehrilerimiz arasındaki sevgi ikliminin daha fazla olması için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Belediye başkan adaylığı sürecinde kendisine en çok sorulan sorulardan birinin festivalin yeniden yapılıp yapılmayacağı yönünde olduğunu anlatan Aşgın, "millet ne diyorsa o olsun" düşüncesiyle hareket ettiklerini ve 3 aylık bir süre geçmesine rağmen gerekli hazırlıkları yaparak festival organizasyonunu düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Festivalin, 12-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleneceğini ve 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştireceğini dile getiren Aşgın, sanatçılar Buray, Erkan Oğur, Pinhani grubunun halk konserleri vereceğini kaydetti.

Kentte, 1980 yılında yaşanan ve "Çorum Olayları" olarak anılan olayların da yıl dönümünde olduklarını anımsatan Aşgın, "57 kişinin hayatını kaybettiği Çorum olayları, Sivas ve Başbağlar katliamına neden olanları kınayarak, lanetliyorum. Sevginin, barışın kardeşliğin konuşulacağı ve buna en layık illerden biri de Çorum'dur. Kadeş Barış Antlaşmasının yapıldığı Çorum'dan tüm terör örgütlerine seslenerek, terör ile bir yere varılamayacağını, barıştan, sevgiden yana olunmasını istiyorum. Bu tür olayları anarken bir daha olmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ve çeşitli kurumların müdürleri de katıldı.

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