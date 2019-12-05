Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı

Etkinliğin amacının insanları gönüllülüğe davet etmek olduğunu ifade eden Niş, "Gönüllülüğün bizlere çok şey kattığını aktarmak istiyoruz. Bizim tek amacımız çoraklaşmış gönüllere sevgi tohumları ekmek. Burada yıl içerisinde yaptığımız faaliyetleri sergiliyoruz. Sevgiyle her gönle girmeye çalışıyoruz. Buradaki etkinlikte halkın dikkatini çekerek farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Adana Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Mehmet Tosun, Atatürk Anıtı önündeki törende yaptığı konuşmada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla toplumda bu konuda farkındalık oluşturacak faaliyetler yapmayı planladıklarını belirtti.

Derneğin Bursa Temsilcisi Fazlı Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl 5 Aralık'ta kutlanan "Dünya Gönüllüler Günü"nde dünyayı daha güzel ve yaşanılabilir bir yer yapmayı amaçlayarak harekete geçtiklerini söyledi.

Program, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan "Haydi Sen De Gönüllü Ol Aramıza Katıl" yürüyüşüyle sona erdi.

Proje gönüllülerinden Hakan Andı, yaptığı açıklamada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çocuklar için bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından stantlarda çocuklara dağıtılmak üzere katılımcılar tarafından kitap ayracı ve bileklik yapıldı, ziyaretçilere gönüllülük hakkında motive edici sözlerin yazılı olduğu notlar sunuldu.

Gönüllülük kavramının Türk milletinin genetik kodlarında zaten olduğuna dikkati çeken Tosun, evrensel değerler içinde de önemli yer tutan bu davranışın yaygınlaşmasını istediklerini kaydetti.

Öğrencilerin gönüllü çalışmalara ilgi göstermelerini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Ünal, "Yıl boyunca çeşitli gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün de faaliyetlerimizi topluma duyurabilmek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Bir okulumuzun bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıyoruz. Kanat çırptığımız her yere sevgi tohumları dökmek, bu sevgi tohumları damla olsun, okyanus olsun, umut olsun istiyoruz." dedi.

Etkinlik sorumlusu Ahmet Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı kentlerde, çok sayıda gönüllünün katılımıyla engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Gönüllülerden Dilara Özen de yaklaşık iki yıldır çalışmalarda yer aldığını, etkinliklerde görev almanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.

Özen, "Gönüllük, yaptığımız etkinlik ve faaliyetleri karşılıksız olarak hayata geçirmektir. Gençlerimizi gönüllülük konusunda bilinçlendirmek adına bu tür çalışmaların faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm gönüllülerin 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kutlu olsun." diye konuştu.

Derneğin gönüllüleri, kentteki bir huzurevini de ziyaret ederek, buradaki yaşlılarla sohbet etti.

- Bolu

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte derneğin yıl boyunca yaptığı faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Çocuklara yönelik yüz boyama ve dans gösterisinin sunulduğu etkinlikte ayrıca sergi açıldı, çeşitli oyunlar oynandı.

Derneğin Bolu temsilcisi Şeyma Nur Karaduman, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugünkü etkinlik insanlara biraz daha gönüllülüğü tanıtmak. Biz burada yaptığımız faaliyetleri aslında 365 gün boyunca hem yaşadığımız yerlerde hem de buralarda yapmaya çalışıyoruz. Amacımız gönüllülük sadece 5 Aralık’ta değil 365 gün gönüllüyüz hepimiz. Bugün de burada insanlara gönüllülüğün nasıl olduğunu bizim üniversite öğrencileri olarak neler yapabileceğimizi göstermek ve tanıtmak istedik."