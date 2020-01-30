HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uluslararası Damla Gönüllüleri "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti

Uluslararası Damla Gönüllüleri "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

Gönüllü İlknur Barut: - "Böyle bir hareketi başlattıkları ve dik duruş gösterdikleri için gurur duyuyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinin her yıl düzenlediği Damla Ekspresi kapsamında gönüllüler ve gönüllülerin anneleri, HDP İl Başkanlığı önünde evlatları kavuşmak için 150 gündür nöbet tutan aileleri ziyaret etti.

20 ilden 18 anne ve 22 gönüllü gencin ziyaretinde anneler ve gönüllüler gözyaşlarına hakim olamadı.

Gönüllüler beraberlerinde getirdikleri yiyecekleri annelere ikram etti.

- "Bu illeti bu beraberlikle yok edeceğiz"

Gönüllülerden Şevval Ceyhan yaptığı açıklamada, çok duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.

"Olabildiğince metanetli kalmaya çalışıyoruz. Annelerimizde gördüğümüz o güçlülüğü, metaneti biz de yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Onlardan güç aldık. Burada çok güçlü bir millete sahip olduğumuzun farkına vardım. Başımızdaki bu illeti bu güçlülükle atacağımızdan eminim. Burada nasıl üzüntülerini paylaştı isek inşallah sevinçlerini de onlarla birlikte paylaşacağız. Hep beraberiz, birlikteyiz. Bu illeti beraberlikle yok edeceğiz."

- "Dik duruşu gösterdikleri için sonsuz gurur duyuyoruz"

Gönüllü İlknur Barut da duygularını anlatacak kelime bulamadığını ifade ederek, "Her zaman için yanlarındayız onlara destek olmak için geldik. Böyle bir hareketi başlattıkları ve dik duruş gösterdikleri için gurur duyuyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır a Uluslararası Damla gönüllüleri

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç! Görüntüler ortaya çıktı

İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

MHP Lideri Bahçeli'den 'Yüzyılın Anlaşması'na sert tepki

Bahçeli'den sert tepki: Sabotajdır!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.