Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni

Dede Korkut başta olmak üzere bütün tarihi şahsiyetleri rahmetle yad ettiklerini belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

Vali Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, hikayelerinde verdiği birlik ve beraberlik mesajlarıyla Dede Korkut'un tüm insanlığın ortak değeri olduğunu söyledi.

Dede Korkut'un merkeze bağlı Masat köyündeki türbe ziyaretine, Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

"Dede Korkut, Türk dünyasının ve insanlığın ortak değeri. Mesajları da ortak. Hem inanç değerlerimizi hem de kültür değerlerimizi kapsayan mesajları var. Dede Korkut mesajlarında birlik var, beraberlik var, hoşgörü var. Bu şölen vesilesiyle Bayburt birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Bütün iyi dilekleriyle, sevgi ve saygıyla herkesi kucaklıyor. Bu duygularla etkinliklerimizin hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını diliyor ve sesimizin ulaştığı herkese gönülden selamlarımızı ve şükranlarımızı iletiyoruz."

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da Dede Korkut şölenleri vesilesiyle milli bilinci yüksek tutmak ve kültürlerin dinamiklerini gelecek nesillere aktarmak üzere herkesin kendisini sorumlu hissetmesi gerektiğini ifade etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Dede Korkut’un ayak izlerini takip ederek, onun geriye bıraktığı kültürel dokuyu gelecek kuşaklara aktarma adına bir gayretin içerisinde olduklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından tören, üzerinde çeşitli ödüllerin yazılı bulunduğu balonların uçurulması ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.

