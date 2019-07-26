Uluslararası Demokratlar Birliği Avustralya'da teşkilatlanacak

MELBOURNE (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Avustralya’da teşkilatlanma çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UID’yi bütün dünyaya yayma planları kapsamında Avustralya’da da teşkilatlanma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Avustralya’nın yalnız ve atıl bırakılmış bir bölge olduğunu tespit ettiklerini belirten Bilgi, "UID gibi teşkilatlara Avustralya’da ciddi anlamda bir ihtiyaç var. İnşallah buradaki kuracağımız teşkilatlarımızla, buradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında bir oluşum içindeyiz." dedi.

Ülkenin coğrafi yapısı ve yaptıkları görüşmelerin ışığında teşkilatlanma hedeflerini belirdiklerini anlatan Bilgi, "Avustralya'nın büyük bir kıta olması hasebiyle iki bölgede teşkilatlanmayı hedefliyoruz, Bu hem Sydney, hem de Melbourne bölgesi olacak. Bu iki bölgenin altında da inşallah değişik şubelerimizi kurarak, burada geniş bir ağ kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.