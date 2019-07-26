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Uluslararası Demokratlar Birliği Avustralya'da teşkilatlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 20:28 | Son Güncelleme

Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi: - "UID gibi teşkilatlara Avustralya'da ciddi anlamda ihtiyaç var"

MELBOURNE (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Avustralya’da teşkilatlanma çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UID’yi bütün dünyaya yayma planları kapsamında Avustralya’da da teşkilatlanma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Avustralya’nın yalnız ve atıl bırakılmış bir bölge olduğunu tespit ettiklerini belirten Bilgi, "UID gibi teşkilatlara Avustralya’da ciddi anlamda bir ihtiyaç var. İnşallah buradaki kuracağımız teşkilatlarımızla, buradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında bir oluşum içindeyiz." dedi.

Ülkenin coğrafi yapısı ve yaptıkları görüşmelerin ışığında teşkilatlanma hedeflerini belirdiklerini anlatan Bilgi, "Avustralya'nın büyük bir kıta olması hasebiyle iki bölgede teşkilatlanmayı hedefliyoruz, Bu hem Sydney, hem de Melbourne bölgesi olacak. Bu iki bölgenin altında da inşallah değişik şubelerimizi kurarak, burada geniş bir ağ kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Avrupa’daki Türk düşmanlığı buraya sirayet etmemiş"

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Avustralya’dakilerin iyi şartlar altında hayatlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Bilgi, şunları söyledi:

"Avrupa’daki İslamofobi, Türk düşmanlığı buraya sirayet etmemiş. Bu Avustralya’da yaşayan vatandaşlarımız, insanlarımız ve gönül coğrafyamız için ciddi bir avantaj. Ancak burada atıl bırakıldıklarından dolayı eksik bir ortamda yaşadıklarını da gördük. Kimliklerini, kültürlerini yaşatma ve yeşertme anlamında yalnız bırakıldıklarını gördük. İnşallah teşkilatımız adına burada kültürel, siyasal ve toplumsal anlamda yapacağımız programlarla birlikte bu boşluğu gidermeyi düşünüyoruz."

Ülkede yaşayan Türklerin Avustralya tarafından sahiplenildiği kadar Türkiye tarafından da sahiplenilmek istediğini ve bu talebi yerine getirmek için çalışmalarda bulunacaklarını vurgulayan Bilgi, "Buradaki üçüncü, dördüncü jenerasyondaki insanlarımızın, kardeşlerimizin Türkçesinin oldukça zayıf olması bizi üzdü ama çalışmalarımızla inşallah bu noktada da destek vermeye yönelik çalışmalarımız da olacaktır." diye konuştu.

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Avustralya Uluslararası Demokratlar Birliği

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