"Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler" sempozyumu

Bölgede terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıları hatırlatan Aktaş, "Bu bölgenin, bu toprakların, bu insanların kadim ve inanç değerlerine, gelenek ve göreneklerine saldırdılar. Buralarda büyük yıkımlara neden oldular. Tabiri caizse bu kültürel mirasın üzerine bir beton döktüler ama hamdolsun geldiğimiz nokta itibarıyla bu ülkenin çocukları, bu milletin evlatları tarihte benzeri az görülmüş kahramanlıklar sergilediler, canları pahasına. Allah'a şükür bunun için de PKK terör örgütünün ve onun muhtelif uzantılarının bittiği bir gün yaşıyoruz." diye konuştu.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda iki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, kentin kadim bir coğrafyanın kavşak noktasında yer aldığını, tarih boyunca farklı kültürlere, medeniyetlere, etnik gruplara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), Belediye, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Ticaret Sanayi Odasının (TSO) iş birliğiyle "Uluslarası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler" konulu sempozyum düzenlendi.

Aktaş, üniversite öncülüğünde düzenlenen programın, sağlanan huzurun bir sonucu olduğuna işaret ederek, Şırnak'ın ve bölgenin bundan sonra özüne döneceğini kaydetti.

"Şırnak ve bölge kendini var eden bu kadim değerlerin tekrar gün yüzüne çıkması için mücadele edecektir. Bundan sonra emeğimizi, gayretimizi ve enerjimizi buraya harcayacağız." diyen Aktaş, üniversitenin böyle güzel kültürel çalışmalara imza atmasını da takdirle karşıladıklarını aktardı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan da üniversite olarak amaçlarının bilim üretmek, bunu sanayi ile birleştirmek, sosyal ve kültürel değerlerin tanınmasına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Sempozyumun koordinatörü ŞÜ Genel Sekreteri İbrahim Baz, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından 200 akademisyen çağırmayı planladıklarını ancak kentteki fiziki imkanlar nedeniyle bu daveti 73 kişi ile sınırlandırmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Baz, sempozyuma dengbejlerin sorunlarının ve sıkıntılarının tartışılacağı mini bir çalıştay da kattıklarını ifade ederek, "Maalesef dünya renklerini kaybetmeye başladı. Doğudan batıya kıyafetlerimiz, telefonlarımız tek tip olmaya başladı. En önemlisi kültürler tek tipleşmeye başladı. Üniversite olarak bu değerleri korumak adına çalışma başlattık, devamını da getireceğiz." şeklinde konuştu.

Sempozyuma Şırnak Belediye Başkan Vekili Ferit Batmaz, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

