HABER

"Uluslararası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler" sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:38 | Son Güncelleme

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş: - "Şırnak ve bölge kendini var eden bu kadim değerlerin tekrar gün yüzüne çıkması için mücadele edecektir. Bundan sonra emeğimizi, gayretimizi ve enerjimizi buraya harcayacağız"

Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi (ŞÜ), Belediye, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Ticaret Sanayi Odasının (TSO) iş birliğiyle "Uluslarası Dengbejlik Kültürü ve Dengbejler" konulu sempozyum düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda iki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, kentin kadim bir coğrafyanın kavşak noktasında yer aldığını, tarih boyunca farklı kültürlere, medeniyetlere, etnik gruplara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bölgede terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıları hatırlatan Aktaş, "Bu bölgenin, bu toprakların, bu insanların kadim ve inanç değerlerine, gelenek ve göreneklerine saldırdılar. Buralarda büyük yıkımlara neden oldular. Tabiri caizse bu kültürel mirasın üzerine bir beton döktüler ama hamdolsun geldiğimiz nokta itibarıyla bu ülkenin çocukları, bu milletin evlatları tarihte benzeri az görülmüş kahramanlıklar sergilediler, canları pahasına. Allah'a şükür bunun için de PKK terör örgütünün ve onun muhtelif uzantılarının bittiği bir gün yaşıyoruz." diye konuştu.

Aktaş, üniversite öncülüğünde düzenlenen programın, sağlanan huzurun bir sonucu olduğuna işaret ederek, Şırnak'ın ve bölgenin bundan sonra özüne döneceğini kaydetti.

"Şırnak ve bölge kendini var eden bu kadim değerlerin tekrar gün yüzüne çıkması için mücadele edecektir. Bundan sonra emeğimizi, gayretimizi ve enerjimizi buraya harcayacağız." diyen Aktaş, üniversitenin böyle güzel kültürel çalışmalara imza atmasını da takdirle karşıladıklarını aktardı.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Emin Erkan da üniversite olarak amaçlarının bilim üretmek, bunu sanayi ile birleştirmek, sosyal ve kültürel değerlerin tanınmasına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Sempozyumun koordinatörü ŞÜ Genel Sekreteri İbrahim Baz, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından 200 akademisyen çağırmayı planladıklarını ancak kentteki fiziki imkanlar nedeniyle bu daveti 73 kişi ile sınırlandırmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Baz, sempozyuma dengbejlerin sorunlarının ve sıkıntılarının tartışılacağı mini bir çalıştay da kattıklarını ifade ederek, "Maalesef dünya renklerini kaybetmeye başladı. Doğudan batıya kıyafetlerimiz, telefonlarımız tek tip olmaya başladı. En önemlisi kültürler tek tipleşmeye başladı. Üniversite olarak bu değerleri korumak adına çalışma başlattık, devamını da getireceğiz." şeklinde konuştu.

Sempozyuma Şırnak Belediye Başkan Vekili Ferit Batmaz, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

PARTNER Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü? Yaz aylarında sağlıklı bronzluk mümkün mü?
Derik'te 20 yıldır akmayan 'Peri Pınarı'ndan su geldiDerik'te 20 yıldır akmayan 'Peri Pınarı'ndan su geldi
Karda kayan tır 3 bin rakımlı Katapet Geçidi’nde yolu kapattıKarda kayan tır 3 bin rakımlı Katapet Geçidi’nde yolu kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şırnak üniversite Valilik

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

Kritik analiz: İstanbul'daki seçimler yenilenebilir!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

İmamoğlu’ndan belediyenin tüm veri tabanını kopyalatma talimatı

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 milyon yıldır ayakta! Karaca Mağarası görenleri büyülüyor

150 milyon yıldır ayakta! Büyüleyen güzellik

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Park halindeki iki servis aracı ile bir otomobil yandı

Nisan ayında şaşırtan manzara

Nisan ayında şaşırtan manzara

İçişleri Bakanlığı, Libya'daki operasyonun görüntülerini paylaştı

Bakanlık görüntüleri paylaştı! İşte o dev operasyon...

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

Osmaniye'de 12 günde, 148 düzensiz göçmen yakaladı

FETÖ elebaşı "O bizim anamız" dediği Özer'e eşarp göndermiş

'O bizim anamız' demişti! Bakın ne göndermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.