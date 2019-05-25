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Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Rusya kararı

25.05.2019 18:20 | Son Güncelleme

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, geçen yıl Kasım ayında üç Ukrayna gemisine el koyarak 24 kişilik mürettebatı gözaltına alan Rusya’dan, denizcilerin ve gemilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Rusya kararı

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya’ya çağrıda bulunarak geçen yıl Kasım ayında tutukladığı 24 Ukraynalı denizciyi serbest bırakmasını ve el koyduğu üç Ukrayna gemisini iade etmesini talep etti. Almanya’nın Hamburg kentinde görülen davada açıklanan kararla, 24 denizcinin Ukrayna’ya dönmesine izin verilmesi istenirken, haklarında Rusya’da sürdürülen hukuki sürecin ise devam edebileceği belirtildi. Söz konusu kararın altına 20 kişilik mahkeme heyetinden 19’u imza atarken, Rus hakim karara karşı çıkan tek üye oldu.

Kerç Boğazı’nda yaşananlar

Rus Donanması’na bağlı gemiler geçen yıl 25 Kasım’da, Karadeniz’in kuzeyindeki Kerç Boğazı’nda Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait üç sahil güvenlik gemisine el koymuş, gemilerdeki mürettebatı da gözaltına almıştı. Rusya, Kırım’ı ilhakından bu yana Karadeniz’in kuzeyindeki, Kerç Boğazı’nı da kapsayan Azak Denizi’ni kendi karasuları olarak tanımlıyor. Ukrayna ve Batı ülkeleri ise, Rusya’nın Ukrayna gemilerine uluslararası sularda el koyarak, Ukrayna’nın doğusundaki liman kenti Mariupol’u abluka altına almaya çalıştığını savunuyor.

Alman siyasilerin tepkileri

Almanya’da iktidarda olan koalisyonun büyük ortaği Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) parlamentodaki Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Rusya’nın Kerç Boğazı’nda gayrihukuki olarak inşa ettiği köprü ile deniz yolunu suni bir biçimde daralttığını ve bu sayede sadece Kırım’ı değil tüm Azak Denizi’ni kendi egemenlik sahasına dahil etmeye çalıştığını dile getirdi. Muhalefet partilerinden Yeşiller’in Avrupa politikaları uzmanı Manuel Sarrazin ise, mahkemenin 24 denizcinin derhal serbest bırakılması ile ilgili talimatına vereceği yanıtın, Rusya adına, bu ülkenin uluslararası hukukla genel ilişkisi hakkında bir sınav olacağını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kerç Boğazı’nda yaşanan olayın, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin yetkisinde olmadığı bildirildi.

Reuters, AFP / ET, BW

© Deutsche Welle Türkçe

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