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Uluslararası dolandırıcılığın merkezi Adana'da çıktı! "Futbolcuyuz" deyip kandırmışlar

08.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kendilerini futbolcu olarak tanıtan ve yatan paraların transfer ücreti olduğunu söyleyen 4 siyahinin uluslararası dolandırıcılık oyunu ortaya çıktı. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdiği olay üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekeyi yakalamayı başardı. Şebekenin binlerce dolar ve avroluk vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Uluslararası dolandırıcılığın merkezi Adana'da çıktı! "Futbolcuyuz" deyip kandırmışlar

Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam Limanındaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları kendilerine gönderilen IBAN hesabına aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediği ile ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı. Yapılan araştırmalar sonucu IBAN hesabının Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı. Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın, Adana'daki bir hesap numarasına aktarıldığının belirlenmesi ile Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

ULUSLARARASI ŞİRKETLERİN KURUMSAL HESAPLARINI TAKLİT ETMİŞLER

Şebekenin Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje (21), Onuebuchi Samson Anslem (21), Daniel Chima Oputa (26), Mali uyruklu Katimi Berthe (27) ile Ahmet K. (27) ve Rumeysa A.'dan (25) oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. 5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerini taklit ederek, birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği ve binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığı belirlendi.

KENDİLERİNİ FUTBOLCU OLARAK GÖSTERMİŞLER

Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu ile temasa geçip kendilerini futbolcu olarak gösterip 64 bin euroyu gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN hesabına yollandığı tespit edildi. Şebekenin yabancı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri belirlendi.

4'Ü YABANCI UYRUKLU, 6 KİŞİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 2 Kasım günü Bursa, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 4’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamaları reddettiği, hesaplarındaki paraları ailelerinin gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Ayrıca Obaje ile Oputa’nın, banka hesaplarını kullandığı kişilere Türkiye’ye futbolcu olarak geldiklerini, gönderilen paraların ise transfer ücreti olduğunu söylediği ortaya çıktı.

2 TÜRK VATANDAŞINDAN 1'İ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nijerya uyruklu Daniel Chima Oputa, Joshua Moses Obaje ile sevgilisi Rumeysa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Onuebuchi Samson Anslem, Katimi Berthe ve Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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Adana
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