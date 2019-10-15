Uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, "man in the middle attack" (ortadaki adam saldırısı) yöntemiyle ulusal ve uluslararası bazı şirketlerin e-posta adreslerinin şifrelerini kırıp bu firmaların alacaklarını kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla aralarında Nijerya, İran ve Filistin uyrukluların da olduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'dan çelik ihracatı yapan bir firmanın yetkilileri, yaklaşık 6 ay önce, Almanya'ya ürün gönderdikleri şirket ile kendi kurumsal e-posta adresinden bilgilerinin dışında iletişime geçildiğini fark etti.

Kendilerine havale edilmesi gereken 30 bin avronun, başka bir banka hesabına gönderildiğini belirleyen Bursalı firmanın yetkilileri, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ortadaki adam saldırısı" yöntemiyle Türkiye ile Almanya, ABD, İngiltere gibi birçok ülkedeki firmaların kurumsal e-posta adreslerinin şifrelerinin kırıldığını tespit etti.

Zanlıların, bu adresler üzerinden şirketlerin alacaklı olduğu firmalarla irtibata geçtikleri, yazışmaları sonucu bu alacakları, kurdukları kargo, dış ticaret gibi paravan şirketlerin hesaplarına aktarmalarını istedikleri anlaşıldı.