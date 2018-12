Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Gönül adamlığı, dostluğu, derinliği, samimiyeti ve inceliğiyle insanları etkileyen şair ve yazar Fethi Gemuhluoğlu'nun "dostluk" anlayışından yola çıkılarak bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sinemaseverler ile buluştu.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteklediği festival, Bosnalı sanatseverlere iki gün film şöleni yaşatacak.

Başkentte faaliyet gösteren Saraybosna Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), Deniz Telek'in "Fethi Gemuhluoğlu Özel Ödülü"ne layık görülen "Gümüş" filminin gösterimiyle başlayan festivalde, Dostluk Ödüllü Filmler seçkisi sunuldu.

Saraybosnalı sinemaseverler, bu kapsamda, İranlı yönetmen Amir Gholami'nin "The Sea Swells", Kazak yönetmen Alan Rakhmetaliyev'in "The Last Teacher" ve İranlı yönetmen Sahar Sotoodeh'in "Hedieh" filmlerini izleme fırsatı buldu.

Etkinlikte, Dostluk Ödüllü Filmler seçkisinin ardından aynı zamanda Jüri Başkanı da olan yönetmen Yüksel Aksu'nun "Dondurmam Gaymak" filmi de gösterildi.