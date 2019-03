İSTANBUL (AA) - KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Ben şirketlerimize söylüyorum; dijitalleşmede Türkiye’nin, kamunun geldiği yer takdire değer. Bizim şirketler olarak dijitalleşmede kamuyu yakalamamız lazım. Akıllı şehircilik konusunda da biz tüm dünyada ders verecek noktaya geldik.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi kapsamında Netaş Üst Yöneticisi (CEO) Müjdat Altay’ın moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan KoçSistem Genel Müdürü Akarca, dünyanın her yerinde şehirleşmenin arttığını belirterek, her şehrin kendine has özellikleri ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu kaydetti.

Akarca, Türkiye’de pek çok uygulamanın yapıldığını ifade ederek, “Barselona’nın, Dubai’nin akıllı şehirliliğini ben görmedim. Türkiye’de çok iyi uygulamaların yapıldığını biliyorum. Birkaç hafta önce Uzak Doğu’da sunum yaptık. Sunum yapanların kalitesinden, İstanbul’un geldiği ilerlemeden, teknoloji kullanımındaki kabiliyetinden dolayı herkes kalkıp teşekkür etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, diğer belediyelerimiz ve teknoloji firmalarımız da çok iyi, akıllı şehircilik uygulamalarını yapabiliyorlar.” diye konuştu.