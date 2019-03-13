"Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi-2019" başladı.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki kongreye, Türkiye'ye ve dünyadan teknoloji üreten firmalar katılıyor. Akıllı şehir dönüşümüne öncülük edenlerin bir araya geldiği kongrede 60'dan fazla konuşmacı düşüncelerini aktaracak.

Gelecekte dünyanın nasıl şekilleneceği üzerine fikirlerin, projelerin ve tasarımların ele alınacağı kongre aracılığıyla 10 bini aşkın sektör profesyoneli ağırlanacak.

Teknoloji sağlayıcıları ve kullanıcılarını aynı ekosistem içinde geleceğin şehirleriyle buluşturan kongrede; şehirler, kamu kurumları, Ar-Ge merkezleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve girişimciler, "akıllı şehirler" konusunda fikir alışverişinde bulunacak.

Kongrede; girişimcilik ve ekonomik gelişim, yenilikçi teknolojiler, büyük veri ve şehir yönetimi, enerji, çevre, ulaşım ve yönetişim gibi konuların akıllı şehirler perspektifinde tartışılacağı 9 ayrı oturum gerçekleştirilecek.

Akıllı dönüşüme katkı sağlayan paydaş firmalar da geliştirdikleri ürünlerini kongrenin devam ettiği alanda sergileyecek.

Dünya Akıllı Şehirler Kongresi, 15 Mart Cuma günü sona erecek.

