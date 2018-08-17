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Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ne doğru

İZMİR (AA) - Devlet Opera ve Balesi'nin düzenlediği 1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 7 Eylül'de başlayacak.

İzmir Devlet Opera Balesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ilki gerçekleştirilecek festival kapsamında 4 ayrı etkinlik düzenlenecek ve etkinlikler Efes Antik Kenti Büyük Tiyatro'da 18 Eylül'e kadar sürecek.

Festival, 7 Eylül Cuma günü saat 21.00’de Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği Zorba balesi ile konuklarını ağırlayacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın eşlik edeceği Gala Konseri 11 Eylül Salı günü yapılacak.

Türk ve konuk yabancı solistlerin rol alacağı Puccini’nin ölümsüz eseri Tosca operası ise 14 Eylül Cuma günü sahnelenecek.

Festivalin son gösterisi ise 18 Eylül 2018 Salı günü saat 21.00'de sunulacak Carmina Burana balesi olacak.

1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, Selçuk Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Türkerler Holding, Mavi Bahçe AVM ve Swissotel Büyük Efes’in katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Festival biletleri tam 40, öğrenci 20 lira olarak satışa sunulacak.

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Devlet Opera ve Balesi efes antik kenti festival

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