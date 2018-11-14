Türk-Amerikan Derneği, Türkiye'de yaşayan ve yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik “Uluslararası Eğitim ve Burs Olanakları” etkinliği düzenledi.

Uluslararası Eğitim Haftası (13-17 Kasım) kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinliğe, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra üniversite mezunları katıldı.

Etkinlikte, uluslararası eğitim ile mevcut burs olanakları hakkında bilgiler verildi.

Katılımcılar, etkinlikte, Erasmus+, British Council, EducationUSA, Fulbright ve ABD Büyükelçiliği tarafından sağlanan burs ve eğitim imkanlarını dinledi ve merak ettiği sorulara cevaplar aradı.

Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesinden 20 öğrenciyle etkinliğe katılan öğretmen Yeliz Zopa, “Öğrencilerin lise çağında burs imkanlarıyla tanışmaları gelecekleri açısından çok önemli.” dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Beyza Nuhoğlu, ileride yurt dışında staj yapmayı planladığını ve burs imkanları hakkında bilgi almak için etkinliğe katıldığını belirtti.

Nuhoğlu, “Daha önce burs programları hakkında net bilgim yoktu, bugün yapılan etkinlik çok faydalı oldu.” diye konuştu.